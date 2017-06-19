В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального автовокзала Самары, продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. …