Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Между тем, представители перевозчика уверяют - они следуют букве закона и, несмотря на то, что по одним правилам детям, действительно, не нужно приобретать билеты, другие нормативы предписывают покупать их, пусть и с 50% скидкой. Кто прав в этой истории, разбираются наши корреспонденты.
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В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой
В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
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23 мая 2017, 03:47
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В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей
Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального автовокзала Самары, продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. …
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18 ноября 2016, 11:36
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Сызрань направит 10 миллионов рублей на спасение автотранспортного предприятия
МУПу, который обслуживает большинство городских маршрутов, грозит банкротство.
Ранее факт задержки зарплат его сотрудникам установила Прокуратура районного центра. Сложная ситуация на предприятии возникла из-за 20-миллионного долга за лизинг нового транспорта и задолженности по налоговым отчислениям.
Невозможность своевременно вносить платежи руководство МУП "СПАТП" …
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26 сентября 2016, 11:35
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В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок
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19 сентября 2016, 05:04
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В Самарской области в праздничные дни изменится расписание движения речных пассажирских судов
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26 апреля 2016, 09:20
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Землю вокруг Центрального автовокзала в Самаре оставили Хакимовой
Земельный участок вокруг Центрального автовокзала останется в собственности компании, принадлежащей Фэнии Хакимовой. Такое решение приняла кассационная инстанция. Напомним, спор за площадку длится несколько лет, иск к ОАО "АВиАС" подала расположенная на той же территории гостиница "Октябрьская", которая потребовала деприватизации земли. …
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19 ноября 2015, 11:28
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Спор из-за Центрального автовокзала в Самаре рассмотрел суд в Казани
Компании «Автовокзалы и автостанции Самарской области» удалось переломить ход судебного процесса по поводу деприватизации земельного участка Центрального автовокзала в Самаре. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отменил решение самарского арбитража по иску гостиницы «Октябрьская», в котором требовалось признать право собственности …
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13 октября 2015, 09:52