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ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов

ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов

В России почти в 2,5 раза увеличилось число черных кредиторов. По данным Центробанка, ростовщичеством в прошлом году занимались 965 организаций, а в 2015-м только около 400. Регулятор оперативно передает информацию в Генеральную прокуратуру. Как поясняют эксперты, ужесточение требований в банках 

2 марта 2017, 12:16
В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

Сегодня, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов, сообщают в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе пересечения с улицей Красноармейской. Трамвай следовал по 
22 января 2017, 03:46
В Тольятти завели уголовное дело на коллектора

В Тольятти завели уголовное дело на коллектора

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из местных коллекторских агентств по факту порчи имущества в общественных местах, сообщает Генпрокуратура РФ.

Как установили сотрудники ведомства, мужчина в течение недели февраля текущего года, "демонстрируя неуважение к обществу, 
1 мая 2016, 12:33
Самарская область попала в ТОП-15 самых преступных регионов России

Самарская область попала в ТОП-15 самых преступных регионов России

Портал правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерации опубликовал сведения о количестве зарегистрированных преступлений по регионам страны в 2015 году. Согласно документу, всего за указанный период в Самарской области произошло 49 тысяч 364 преступления. Это 15-й показатель по России. По сравнению 
6 февраля 2016, 01:32
Два болгарина получили 7,5 года колонии за махинации с банковскими картами в Самаре

Два болгарина получили 7,5 года колонии за махинации с банковскими картами в Самаре

По информации с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, двух жителей Болгарии, приехавших в Россию, осудили за воровство реквизитов банковских карт и PIN-кодов. Родственники Митко и Цветомир Димитровы устанавливали на уличных банкоматах «жучки», которые копировали всю необходимую информацию. Затем они создавали 

19 февраля 2015, 09:16
В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита

В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита

Группа компаний «Уран» - некогда крупнейший игрок на строительном рынке Самарской области - лишилась значительной части помещений в бизнес-центре «Деловой мир» на ул. Урицкого в Самаре.

По решению арбитражного суда Самарской области, офисы общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров выставят 

31 октября 2014, 12:39
Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».

По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 
28 мая 2014, 03:23
В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек

В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек

Сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило сотрудникам МЧС во вторник, 27 мая, в 17:27. В доме на ул. Урицкого горели домашние вещи на общей площади 20 квадратных метров. К месту пожара были направлены 9 единиц техники, в тушении приняли участие 

28 мая 2014, 10:26
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