Самарская область попала в ТОП-15 самых преступных регионов России опубликовал сведения о количестве зарегистрированных преступлений по регионам страны в 2015 году. Согласно документу, всего за указанный период в Самарской области произошло 49 тысяч 364 преступления. Это 15-й показатель по России. По сравнению … Портал правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерациио количестве зарегистрированных преступлений по регионам страны в 2015 году. Согласно документу, всего за указанный период в Самарской области произошло 49 тысяч 364 преступления. Это 15-й показатель по России. По сравнению