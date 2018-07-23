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ЦБ предупредил об увеличении числа черных кредиторов
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2 марта 2017, 12:16
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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
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22 января 2017, 03:46
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В Тольятти завели уголовное дело на коллектора
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из местных коллекторских агентств по факту порчи имущества в общественных местах, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как установили сотрудники ведомства, мужчина в течение недели февраля текущего года, "демонстрируя неуважение к обществу, …
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1 мая 2016, 12:33
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Самарская область попала в ТОП-15 самых преступных регионов России
Портал правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерации опубликовал сведения о количестве зарегистрированных преступлений по регионам страны в 2015 году. Согласно документу, всего за указанный период в Самарской области произошло 49 тысяч 364 преступления. Это 15-й показатель по России. По сравнению …
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6 февраля 2016, 01:32
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Два болгарина получили 7,5 года колонии за махинации с банковскими картами в Самаре
По информации с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, двух жителей Болгарии, приехавших в Россию, осудили за воровство реквизитов банковских карт и PIN-кодов. Родственники Митко и Цветомир Димитровы устанавливали на уличных банкоматах «жучки», которые копировали всю необходимую информацию. Затем они создавали …
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19 февраля 2015, 09:16
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В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита
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31 октября 2014, 12:39
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Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины
Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».
По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту …
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28 мая 2014, 03:23
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В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек
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28 мая 2014, 10:26