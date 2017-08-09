Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.
По обеим сторонам Фрунзенского моста должны появиться транспортные развязки. По проекту в центральной части города он будет соединяться с улицами Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской и Молодогвардейской, а также с Хлебной площадью. Строители предлагают также соединить мост с улицами Галактионовской и Самарской, что существенно облегчит выезд в старый город. Таким образом, может быть построено 6 выездов. Для этого предлагается возвести эстакаду над железнодорожными путями. Губернатор поручил строителям проработать экономичный вариант данной развязки
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