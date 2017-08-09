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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты 

9 августа 2017, 12:44
Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Выкупленные в Пензе автобусы-мигранты поработают на самарцев

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары начали трудиться пензенские "пазики". "Ещё в 2014 году МУП "Пензенские пассажирские перевозки" был признан банкротом. Это скандальная и довольно болезненная тема для столицы соседнего региона. МУП еще некоторое время продолжал свою 
8 августа 2017, 07:45
Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства

Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства

Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.

Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного 

1 августа 2017, 09:04
Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.

Весной в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения 

1 августа 2017, 04:21
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. 

3 июля 2017, 05:28
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольской. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока неясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В Самаре трамвай задавил пешехода в районе «Норда», есть фото

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошло очередное ДТП на трамвайных путях в районе рынка «Норд». По сообщению очевидца, трамвай задавил пешехода. Это случилось на  пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда. На месте происшествия образовалась пробка. Сейчас там работают 
19 июня 2017, 12:33
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
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