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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила
Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Как передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.
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21 мая 2017, 10:56
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В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку
Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
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14 мая 2017, 07:25
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В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
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21 марта 2017, 10:08
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Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей
Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в …
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20 марта 2017, 01:10
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В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи
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20 марта 2017, 12:19
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Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала
Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.
Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе …
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25 октября 2016, 11:19
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Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.
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18 сентября 2016, 04:16
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Под Самарой в результате ДТП фура упала с моста на рельсы и загорелась(фото)
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17 марта 2014, 09:58