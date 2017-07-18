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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла 
8 июня 2017, 04:13
В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

В Самаре на железнодорожном вокзале искали взрывное устройство из тротила

Вчера, 20 мая, около 18:00 на самарском железнодорожном вокзале прошли антитеррористические учения. Как передает 63.ru со ссылкой на оперативные структуры, по легенде группа террористов заложила в здании транспортного объекта взрывное устройство из тротила и попыталась привести его в действие.
21 мая 2017, 10:56
В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, 

14 мая 2017, 07:25
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса бойлеров с водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей

Появились адреса расстановки бойлеров с питьевой водой для жителей Мехзавода и Крутых Ключей. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 20 марта, при реконструкции Московского шоссе был поврежден водовод в 
20 марта 2017, 01:10
В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи

В Самаре снова остались без воды Мехзавод и Крутые Ключи

Компания «Самарские коммунальные системы» сообщила о том, что в понедельник, 20 марта, Мехзавод и Крутые Ключи снова остались без воды.

«При работах, производимых в рамках реконструкции Московского шоссе, вновь повреждён водовод, снабжающий питьевой водой Мехзавод и Крутые Ключи», - 
20 марта 2017, 12:19
Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.

Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе 
25 октября 2016, 11:19
Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского железнодорожного вокзала. Здесь могут проголосовать те, кого выборы застали в дороге. Виктор Тукбаев едет из родного Орска в Москву. Пока поезд 40 минут стоял в Самаре, решил выполнить свой гражданский долг.
 
Виктор 
18 сентября 2016, 04:16
Под Самарой в результате ДТП фура упала с моста на рельсы и загорелась(фото)

Под Самарой в результате ДТП фура упала с моста на рельсы и загорелась(фото)

41-летнего мужчину, управлявшего большегрузом, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Другой участник ДТП – водитель внедорожника «Шевроле» погиб в машине, которая сгорела полностью.
17 марта 2014, 09:58
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