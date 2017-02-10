В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба разрушена, вторая замерзает.
На пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской ведется подготовка к строительству магистрального ливневого коллектора. Действия рабочих привели к тому, что обнажились две трубы - газовая и водопроводная, которые снабжают соседние коммерческие объекты. Но изначально их было три, говорит Олег Фомин - председатель находящегося неподалеку садово-дачного товарищества "ЗИМ". Трубопровод, по которому на 120 дачных участков летом поступала вода, разрушен.
Олег Фомин, председатель СДТ "ЗИМ":
-Я обратился в департамент строительства и архитектуры к господину Рубакову. В среду получил официальный ответ, что организация даже не запрашивала разрешение на проведение работ. И соответственно все трубы, все задвижки у нас выкопали. И дачники, которые придут в апреле, в основном на майские праздники вернуться, они с удивлением обнаружат, что нас отрезали от воды.
Взволнованы и коммерсанты, чьи строения питает водой висящая в воздухе в настоящий момент труба.
Дмитрий Николаев, собственник офисного здания на ул. Алма-Атинской:
- В "СамараТрансСтрой" звонили, в Минтранс звонили. Все друг на друга перекидывают. Говорят - идите в "Самарские коммунальные системы". Там тоже перекидывают. В общем, они нас как мячик футбольный туда-сюда кидают. Никто не при делах, никто не виноват.
Заказчиком реконструкции Московского шоссе, в ходе которой и пострадали коммуникации на Алма-Атинской, является региональный Минтранс. Подрядчик - компания «СамараТрансСтрой». Мы обратились за комментариями к Андрею Мурзову, который создавал фирму с нуля, а сейчас является депутатом Самарской Губернской Думы.
Андрей Мурзов, председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, инф. технологиям и связи Самарской Губернской Думы:
- Труба, которая замерзла, она несогласованно лежит в зоне дороги областной. Кто должен понести какую-то ответственность, я не знаю. Если частники положили эту трубу и видели, что там ее раскапывают, то они должны были как-то интересоваться. А не то, что на 2-3 день она замерзла, и они пошли кричать: "Ах! Как все плохо!"
Именно с водными коммуникациями были сложности при реконструкции Московского шоссе. Об этом неоднократно говорил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин. На отрезке дороги в 9 километров было расположено 19 километров водопровода. Причем сети, построенные в 50-60х годах, в плохом состоянии.
Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
- Через месяц вода мешать нам в строительстве дороге больше не будет. Потому что ряд ключевых вещей, которые находятся на Ракитовском шоссе, будут перенесены. И мы можем автомобильную дорогу спокойно строить, а сети водоснабжения будут перекладываться за пределами автомобильной дороги.
Но видимо эти две трубы к ключевым не относятся, поэтому нести ответственность за их состояние никто не хочет. Добавим, сейчас вода в кранах у бизнесменов с Алма-Атинской есть. Они это связывают с временным потеплением.