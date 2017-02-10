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Материалы по теме:

Десятки многоэтажек в Самаре остались без света

Десятки многоэтажек в Самаре остались без света

В четверг, 9 февраля, десятки многоэтажек в Кировском и Промышленном районе Самары остались без электричества. Завершить восстановительные работы обещают к полудню, передает «Волга-Ньюс».

Причину отключения электроэнергии сейчас устанавливают. Без света остались дома по Краснодонской, Мирной, Черемшанской, Ставропольской и 
9 февраля 2017, 10:13
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по 
7 февраля 2017, 10:54
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

Белая Kia Cee'd вылетела с трассы под селом Яицкое в районе строящегося южного города. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 6 февраля. О погибших и пострадавших на данный момент сообщений нет.
6 февраля 2017, 12:00
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. В них появился новый раздел - потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Примерную форму платежного документа опубликовала "Российская газета". Напомним, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в 

3 февраля 2017, 01:51
Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его 

3 февраля 2017, 10:34
В Самаре установят ледяной хэштег #ЧМ2018

В Самаре установят ледяной хэштег #ЧМ2018

В понедельник, 30 января, на площадке перед Самарской областной юношеской библиотекой откроют новые арт-объекты: ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018.
 
Работы по сооружению ледяных фигур стартовали в начале января. В стройке участвовали все желающие горожане и участники программы «Городские 
28 января 2017, 02:03
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Новый аукцион по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе с прокладкой ветки от Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу состоится до конца декабря, пишут региональные СМИ. 

Цена контракта - 840 млн рублей. Предполагается, что уже в 

8 декабря 2016, 01:56
Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу

В городе рекордными темпами приводятся в порядок дороги и дома вдоль гостевых маршрутов. В этом году уже отремонтировано 23 здания, еще 11 закончат в ближайшее время. Некоторые  из них относятся к объектам исторического наследия.

Дом номер 120 на улице Фрунзе, где 

6 декабря 2016, 07:04
Самаре помогут отремонтировать дворы к ЧМ-2018

Самаре помогут отремонтировать дворы к ЧМ-2018

Города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года получат преимущества при благоустройстве дворов и объектов инфраструктуры. Они могут рассчитывать на приоритетные федеральные субсидии. Такие меры прописаны в паспорте законопроекта "Формирование городской среды", утвержденном президентским Советом по стратегическому развитию и приоритетным задачам. Документ 

5 декабря 2016, 11:30
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