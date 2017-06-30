В губернской думе на заседании комитета по транспорту обсудили организацию новых парковок в Самаре. Чиновники сообщили, что на 1000 самарцев приходится 300 машин. В центре города мест для парковки машин не хватает. В рамках комплексного ремонта дорог в старой части Самары планируют оборудовать 122 «кармана» для машин. В частности от представителей гордепартамента прозвучало предложение убрать газоны на улице Венцека, Молодогвардейской и Галактионовской. Другой вариант – обустройство экопарковок. Тогда парковаться можно будет на решетках, которые устанавливают поверх травы. Такие места можно было бы организовать на набережной.
Кроме того, в центре города предложили организовать одностороннее движение и определить часы для стоянки машин, чтобы не было помех при уборке проезжей части, отметили в ГИБДД.
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