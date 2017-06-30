В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей Речь о территории только Железнодорожного и Советского районов. Согласно информации с сайта госзакупок, победителю аукциона заплатят за скашивание травы вручную с обочин дорог на площади в 20 тыс. м². Кроме того, в контракте прописан уход за газонами на территории в …