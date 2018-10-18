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Председателем Поволжского банка Сбербанка России стал Александр Анащенко
Председателем Поволжского банка Сбербанка России назначен Александр Анащенко, ранее руководивший Западно-Сибирским банком. Его кандидатуру утвердил Центробанк. Как уже рассказывала ТЕРРА, его предшественник - Владимир Ситнов перешел в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Пресс-служба организации сообщила, что это новая практика Сбербанка, …
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18 октября 2018, 07:41
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Инвестиции в искусственное поле «Металлурга» планируют «отбить» за 2-3 года
На самарском стадионе «Металлург» теперь можно будет проводить поединки российской премьер-лиги и летом, и зимой, а также тренироваться в круглогодичном режиме. Сегодня на стадионе завершилась замена натурального травяного газона на синтетический.
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18 октября 2018, 06:35
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Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»
Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного …
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17 октября 2018, 10:23
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В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел
В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли …
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17 октября 2018, 10:17
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева
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9 августа 2018, 12:38
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Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов
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27 июля 2018, 02:02
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Новый один арт-объект появился в центре Самары
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20 июля 2018, 07:09