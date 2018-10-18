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Председателем Поволжского банка Сбербанка России стал Александр Анащенко

Председателем Поволжского банка Сбербанка России стал Александр Анащенко

Председателем Поволжского банка Сбербанка России назначен Александр Анащенко, ранее руководивший Западно-Сибирским банком. Его кандидатуру утвердил Центробанк. Как уже рассказывала ТЕРРА, его предшественник - Владимир Ситнов перешел в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Пресс-служба организации сообщила, что это новая практика Сбербанка, 
18 октября 2018, 07:41
Инвестиции в искусственное поле «Металлурга» планируют «отбить» за 2-3 года

Инвестиции в искусственное поле «Металлурга» планируют «отбить» за 2-3 года

На самарском стадионе «Металлург» теперь можно будет проводить поединки российской премьер-лиги и летом, и зимой, а также тренироваться в круглогодичном режиме. Сегодня на стадионе завершилась замена натурального травяного газона на синтетический. 
 
Общая площадь нового газона стадиона «Металлург» - 8 тысяч квадратных 
18 октября 2018, 06:35
Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного 
17 октября 2018, 10:23
В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли 
17 октября 2018, 10:17
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Поэтический баттл, мастер-класс по печати, ретро-зона: что ждет самарцев на улице Куйбышева

Оживленная культурная жизнь продолжается в Самаре на улице Куйбышева. Напомним, что в выходые Куйбышева становится пешеходной и на ней происходят различные активности. Эксперимент с новым самарским «Арбатом» продлится до 2 сентября.

В ближайшую субботу, 11 августа, горожан ждет насыщенная 
9 августа 2018, 12:38
Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

Самарцев зовут на пленэр и шоу бразильских барабанов

В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, улица Куйбышева в областной столице снова станет пешеходной. Для жителей и гостей города приготовили специальную программу.

В субботу с 16:00 до 18:00 около Самарского художественного музея на улице Куйбышева, 92 пройдет открытый 
27 июля 2018, 02:02
Новый один арт-объект появился в центре Самары

Новый один арт-объект появился в центре Самары

На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской поставили раскрашенное вручную пианино. Художники Арт Абстрактов и Денис Тачез расписали его из аэрозольных баллонов в солнечные, яркие цвета — оранжевый, красный, желтый, белый, цвет морской волны. Корпус украшают скрипичные ключи и летающие книги.
 
20 июля 2018, 07:09
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