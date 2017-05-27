На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом мяче — автограф Ивана Таранова. Каждый домашний матч она ходит на «Металлург», чтобы поддержать любимую команду. Она уверена, что «Крылышки» смогут вернуться в Премьер-лигу. Болеет футболом с 4 лет. Наградили и лучших блогеров: Владимира Нехорошева, Михаила Суханова, Галину Щерба и Анну Носову. Они получили сертификаты в фитнес-клуб на 3 месяца.
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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В Самара стартовал фестиваль "День прессы"
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27 мая 2017, 01:07
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Самарского грабителя погубила финансовая грамотность
Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
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17 мая 2017, 08:16
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«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»
Телерадиокомпания «ТЕРРА» снова вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». В номинации «режиссер телевизионных программ и фильмов» жюри оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла Территория Искусства. Это фильм о самарских режиссерах и актерах, посвященный искусству перевоплощения. …
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2 ноября 2016, 09:13
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23 августа 2016, 05:33
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28 мая 2016, 11:45