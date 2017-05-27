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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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ТЕРРА стала победителем фестиваля

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В Самара стартовал фестиваль

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Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
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Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
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26 мая 2017, 07:15
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", 
26 мая 2017, 05:19
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
У 13 игроков «КС» закончились трудовые договоры

У 13 игроков «КС» закончились трудовые договоры

Сегодня, 22 мая, на клубной базе «Крыльев Советов» в Самаре состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом.
 
На нем было объявлено, что после 2-недельной паузы команда снова соберется в городе 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

22 мая 2017, 10:00
«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

«Крылья Советов» вылетели в первую лигу

В последнем 30 туре самарская команда уступила на домашней арене грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. Поражение опустило наших земляков в зону вылета - на 15 место. Тульский «Арсенал» воспользовался оплошностью "Крыльев" и разгромил у себя дома «Спартак» - 3:0
21 мая 2017, 06:11

"Крылья Советов" обыграли "Томь" - 2:0

Сегодня, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" в гостевом матче уверенно обыграли "Томь" со счетом 2:0.
 
Если в матче с "Зенитом" самарцы пропустили уже на первой минуте, то в Томске, наоборот, забили быстрый гол. 

17 мая 2017, 08:16
«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» снова вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». В номинации «режиссер телевизионных программ и фильмов» жюри оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла Территория Искусства. Это фильм о самарских режиссерах и актерах, посвященный искусству перевоплощения. 

2 ноября 2016, 09:13
«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

На этой неделе количество подписчиков в группе «Территория «ТЕРРЫ». Новости Самары» в социальной сети «ВКонтакте» превысило 17 тысяч пользователей! Вместе с увеличением популярного российского паблика выросла и совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ». На сегодняшний день она составляет более 34 тысяч 
23 августа 2016, 05:33
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
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