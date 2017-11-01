В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе В ночь на 18 октября в Самаре произошло ДТП на новом кольце Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина. По словам очевидцев, автомобиль Infinity, в котором находилась компания из двух мужчин и двух женщин, протаранил бордюр, который уже установили дорожные рабочие, …