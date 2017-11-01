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Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
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30 октября 2017, 11:13
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В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото
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23 октября 2017, 10:26
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«Ищу жену»: самарец разместил объявление на своем авто
Самарец Михаил Михайлов поведал в "Фейсбуке" про необычный метод поиска жены в нашем городе. Некий Руслан Ю. ищет свою вторую половинку через объявление на собственной машине "Лада Калина". "Ищу жену. В танки не играю. Посуду за собой мою. Носки …
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19 октября 2017, 10:14
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В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе
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18 октября 2017, 09:56
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ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода
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15 сентября 2017, 06:41
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Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!
МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 …
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7 августа 2017, 03:13
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120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра
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6 августа 2017, 01:46
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Внимание, предупреждение МЧС!
МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с 19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.
«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает …
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4 августа 2017, 02:49
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Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову
Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу …
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1 августа 2017, 11:14
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В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита
В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице Партизанской водитель автомобиля «Ниссан» врезался в опору рекламного щита, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
Информация о ДТП поступила спасателям накануне вечером. В результате столкновения с бетонной опорой автомобилист получил травмы ног. Чтобы извлечь …
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12 сентября 2016, 07:46
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В блогах: фанера над Самарой
Блогер Игорь Ермоленко сообщил, что на днях возле самарского медико-технического лицея появился самопальный рекламный щит. Сколько бы городские власти ни боролись с незаконными конструкциями, они снова вырастают, "как срубленные головы у драконов". "Рекламно-щитовая вакханалия раз в полгода нападает на …
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13 августа 2015, 09:06
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В Самаре рекламный щит рухнул на иномарку Toyota RAV4
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27 марта 2015, 02:58