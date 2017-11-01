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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

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Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

Утром в понедельник, 23 октября, в Самаре сошел с рельсов трамвай №21. Инцидент произошел на улице Ташкентской, трамвай двигался в направлении Демократической и уже пересек Московское шоссе, когда задний вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение уже восстановлено. В причинах 
23 октября 2017, 10:26
«Ищу жену»: самарец разместил объявление на своем авто

«Ищу жену»: самарец разместил объявление на своем авто

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19 октября 2017, 10:14
В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе

В Самаре компания на Infinity не смогла объехать новое кольцо на Московском шоссе

В ночь на 18 октября в Самаре произошло ДТП на новом кольце Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина. По словам очевидцев, автомобиль Infinity, в котором находилась компания из двух мужчин и двух женщин, протаранил  бордюр, который уже установили дорожные рабочие, 
18 октября 2017, 09:56
ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

Под Самарой внезапным порывистым ветром сорвало кровлю с трех частных домов и оборвало провода электроснабжения. Всего без света остались 20 домов, в которых проживают 65 человек, в том числе 10 детей. Инцидент произошел в населенном пункте Булак Красноярского района. В 

15 сентября 2017, 06:41
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

Вчера, 5 августа, около 16:30 в селе Малое Максимкино Кошкинского района зафиксировали сильные порывы ветра, передает ГУ МЧС Самарской области.
 
По данным ведомства, в результате были частично повреждены кровли трех частных домов, нарушилось электроснабжение 120 домов. В них живет 
6 августа 2017, 01:46
Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
 
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу 
1 августа 2017, 11:14
В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита

В Самаре водитель «Ниссана» врезался в опору рекламного щита

В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице Партизанской водитель автомобиля «Ниссан» врезался в опору рекламного щита, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

Информация о ДТП поступила спасателям накануне вечером. В результате столкновения с бетонной опорой автомобилист получил травмы ног. Чтобы извлечь 

12 сентября 2016, 07:46
В блогах: фанера над Самарой

В блогах: фанера над Самарой

Блогер Игорь Ермоленко сообщил, что на днях возле самарского медико-технического лицея появился самопальный рекламный щит. Сколько бы городские власти ни боролись с незаконными конструкциями, они снова вырастают, "как срубленные головы у драконов". "Рекламно-щитовая вакханалия раз в полгода нападает на 
13 августа 2015, 09:06
В Самаре рекламный щит рухнул на иномарку Toyota RAV4

В Самаре рекламный щит рухнул на иномарку Toyota RAV4

Сегодня, 27 марта, в Самаре на иномарку рухнул рекламный щит. По словам очевидца, инцидент произошел около перекрестка ул. Дыбенко и ул. Ратнера.  Фото появилось в социальных сетях.

В ГИБДД сообщили, что конструкция упала на автомобиль Toyota RAV4. Машиной управлял молодой 
27 марта 2015, 02:58
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