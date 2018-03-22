6 уколов от бешенства: В Самаре молодого новокуйбышевца покусала белочка gorodnsk63, парень попытался угостить зверька семечками и орешками, однако пушистое создание укусило его за палец.



Не сообщается, насколько здоровым было … 6 уколов от бешенства предстоит сделать 20-летнему жителю города Новокуйбышевск после отдыха в Загородном парке Самары. Как передает, парень попытался угостить зверька семечками и орешками, однако пушистое создание укусило его за палец.Не сообщается, насколько здоровым было