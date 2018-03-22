В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы отдали свои голоса за благоустройство парка «Молодежный» и Воронежских озер, скверов и бульваров на Аэродромной, Революционной, Ташкентской, улице Победы и других зоны отдыха. Аналогичные референдумы состоялись в других городах Самарской области. В Тольятти поддержали ремонт бульвара Гая и набережной, в Новокуйбышевске – парка Победы. Договоры с подрядчиками планируют заключить в мае. В 2018 году на благоустройство общественных пространств предусмотрено 600 миллионов рублей.
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На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку …
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20 марта 2018, 08:01
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Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
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19 марта 2018, 02:05
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Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото
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14 марта 2018, 11:09
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В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»
Блогер slavutich13 обвинил самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» в том, что оно распространяет вредное во всех отношениях растение амброзию. «Как оно это делает? Да очень просто. Каждую зиму трактора срезают дёрн с газонов, - утверждает блогер. - Амброзия быстро распространяется …
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20 февраля 2018, 07:01
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На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей
В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет …
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16 ноября 2017, 07:04
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В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре
Блогер Павел Новиков «набросил» ироничную новость о том, что самарский загородный парк якобы станет съёмочной площадкой 2-й части фильма ужасов «Оно»! «Один из горожан-собачников недавно повстречал здесь прогуливающегося Стивена Кинга. Король ужастиков остался в жутком восхищении от увиденного (и …
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15 ноября 2017, 11:00
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6 уколов от бешенства: В Самаре молодого новокуйбышевца покусала белочка
6 уколов от бешенства предстоит сделать 20-летнему жителю города Новокуйбышевск после отдыха в Загородном парке Самары. Как передает gorodnsk63, парень попытался угостить зверька семечками и орешками, однако пушистое создание укусило его за палец.
Не сообщается, насколько здоровым было …
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7 октября 2017, 04:38
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Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве
Власти российской столицы сообщили, что 18 августа в парке «Сокольники» установят уникальную лавочку с охлаждением. Об этом информирует официальный сайт московской мэрии.
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14 августа 2017, 02:14
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Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
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5 июля 2017, 02:28
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В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу
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14 июня 2017, 08:00
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20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей
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15 мая 2017, 10:00
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В парке Гагарина установят новое колесо обозрения
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27 января 2017, 11:55