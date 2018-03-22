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Материалы по теме:

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Известный дизайнер Артемий Лебедев оценил самарские мусорки по фото

Самарские мусорки получили оценку известного дизайнера Артемия Лебедева. Фото урны с изображением «Ладьи» ему прислал один из пользователей. Он сообщил Лебедеву, что новые урны в Самаре установили к ЧМ-2018. И опубликовал снимок «мусорки», установленной в районе бывшего «Ипподрома». «Как вам?» 

14 марта 2018, 11:09
В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

В блогах: «Почему никто не наказывает «Благоустройство»

Блогер slavutich13 обвинил самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» в том, что оно распространяет вредное во всех отношениях растение амброзию. «Как оно это делает? Да очень просто. Каждую зиму трактора срезают дёрн с газонов, - утверждает блогер. - Амброзия быстро распространяется 
20 февраля 2018, 07:01
На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет 

16 ноября 2017, 07:04
В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре

В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре

Блогер Павел Новиков «набросил» ироничную новость о том, что самарский загородный парк якобы станет съёмочной площадкой 2-й части фильма ужасов «Оно»! «Один из горожан-собачников недавно повстречал здесь прогуливающегося Стивена Кинга. Король ужастиков остался в жутком восхищении от увиденного (и 
15 ноября 2017, 11:00
6 уколов от бешенства: В Самаре молодого новокуйбышевца покусала белочка

6 уколов от бешенства: В Самаре молодого новокуйбышевца покусала белочка

6 уколов от бешенства предстоит сделать 20-летнему жителю города Новокуйбышевск после отдыха в Загородном парке Самары. Как передает gorodnsk63, парень попытался угостить зверька семечками и орешками, однако пушистое создание укусило его за палец.
 
Не сообщается, насколько здоровым было 
7 октября 2017, 04:38
Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Власти российской столицы сообщили, что 18 августа в парке «Сокольники» установят уникальную лавочку с охлаждением. Об этом информирует официальный сайт московской мэрии.
«Охлаждающая» лавочка разместится на Фонтанной площади столичного парка на этой неделе, а демонтируют ее после наступления осенних холодов. 

14 августа 2017, 02:14
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу

В самарском Загородном парке появилась скамья памяти Михаила «Горшка» Горшенева – лидера панк-группы «Король и Шут», ушедшего из жизни в 2013 году. Арт-объект создан на добровольные пожертвования фанатов музыканта. Он установлен неподалеку от колеса обозрения. На скамье расположена гитара с 
14 июня 2017, 08:00
20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» 

15 мая 2017, 10:00
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
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