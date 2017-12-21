Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад? Самарский ботанический сад с 14 августа закрывается на ремонт. Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Там произрастает более 3500 видов растений. Многие из них занесены …