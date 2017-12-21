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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области

В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области

В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.

«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная 
15 декабря 2017, 06:32
В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку

В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку

В сообществе «Рапида Самара» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что самарские рабочие при ремонте крыши на старом дореволюционном доме № 89 по улице Молодогвардейской нашли загадочную бутылочку.

«Человек, который добрую сотню лет назад закупорил ее, вряд ли ожидал, что 
15 декабря 2017, 06:15
На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей

На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей

На завершение реконструкции площади Славы необходимо еще 43 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на установку оборудования для каскадных и сухих фонтанов, сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, дорожную плитку и озеленение. Сейчас ищут подрядчика, контракт планируют заключить в январе, исполнен он должен 

14 декабря 2017, 10:15
Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета 

1 декабря 2017, 05:27
4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с 

29 ноября 2017, 06:10
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году

В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ 

20 ноября 2017, 01:33
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила

В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"

Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая 

25 октября 2017, 08:43
В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В Самаре откроется «космический» ботанический сад

В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.

Богатейшая 

12 сентября 2017, 10:15
Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?

Самарский ботанический сад с 14 августа закрывается на ремонт. 

Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. Там произрастает более 3500 видов растений. Многие из них занесены 

11 августа 2017, 08:03
Самарский ботанический сад закрывается

Самарский ботанический сад закрывается

С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.

Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. По сути, инфраструктура Ботанического 

11 августа 2017, 01:43
Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

8 августа 2017, 01:42
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