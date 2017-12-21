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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса
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22 декабря 2017, 09:12
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Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
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22 декабря 2017, 08:52
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской
С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось …
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20 декабря 2017, 03:36
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34
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Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
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19 декабря 2017, 11:56
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В блогах: про необычную технологию капремонта в Самарской области
В паблике "Консорт-Самара" соцсети "ВКонтакте" поведали про необычную технологию капитального ремонта, которую применили умельцы из села Масленниково Хворостянского района.
«Тут работы продолжаются и в холодное время года. Внутри этих теплиц нагреватели поддерживают температуру, пригодную для фасадных работ. Армированная …
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15 декабря 2017, 06:32
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В блогах: в Самаре нашли загадочную бутылочку
В сообществе «Рапида Самара» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что самарские рабочие при ремонте крыши на старом дореволюционном доме № 89 по улице Молодогвардейской нашли загадочную бутылочку.
«Человек, который добрую сотню лет назад закупорил ее, вряд ли ожидал, что …
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15 декабря 2017, 06:15
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На завершение реконструкции площади Славы нужно еще 43 млн рублей
На завершение реконструкции площади Славы необходимо еще 43 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на установку оборудования для каскадных и сухих фонтанов, сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, дорожную плитку и озеленение. Сейчас ищут подрядчика, контракт планируют заключить в январе, исполнен он должен …
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14 декабря 2017, 10:15
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Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей после ЧМ-2018
Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета …
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1 декабря 2017, 05:27
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4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству
Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с …
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29 ноября 2017, 06:10
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В Самаре продолжается реконструкция набережной
Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой …
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28 ноября 2017, 05:40
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В Самаре полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 к 2018 году
В Самаре к 2018 году полностью отремонтируют детскую поликлинику №1 по адресу ул. Молодежная, 4. Жители Промышленного района рассказали главе региона, что медучреждение работает только наполовину. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения. Также родители просят обеспечить санчасть аппаратами УЗИ …
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20 ноября 2017, 01:33
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
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19 ноября 2017, 09:11
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В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"
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25 октября 2017, 08:43
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В Самаре откроется «космический» ботанический сад
В самарском ботаническом саду малые архитектурные формы и ряд оранжерей будут оформлены в космической тематике. Это произойдет в ходе реконструкции, первый этап которой уже стартовал. При этом от строительства предусмотренных первоначальным проектом инновационного учебного центра, конгресс-холла и лектория решено отказаться.
Богатейшая …
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12 сентября 2017, 10:15
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Когда самарцев снова начнут пускать в Ботанический сад?
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11 августа 2017, 08:03
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Самарский ботанический сад закрывается
С 14 августа научное учреждение перестанет принимать посетителей. Как уже сообщала «ТЕРРА», там начнется ремонт.
Учреждение было основано в Куйбышеве еще в 1932 году. Его площадь сейчас превышает 33 гектара. Территория относится к особо охраняемым природным зонам. По сути, инфраструктура Ботанического …
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11 августа 2017, 01:43
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Самарский Ботанический сад закроют для посещений
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8 августа 2017, 01:42