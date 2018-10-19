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Материалы по теме:

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных 
19 сентября 2018, 11:05
Самарские вытрезвители стали работать в усиленном режиме

Самарские вытрезвители стали работать в усиленном режиме

В Самаре на треть увеличилось число горожан, которые время от времени оказываются в вытрезвителях, организованных на базе наркодиспансеров. Ежемесячно туда доставляют почти сотню человек. Там же проходят медицинское освидетельствование водители, которых сотрудники ГИБДД заподозрили в употреблении алкоголя.
Подразделение Самарского наркологического 

3 мая 2017, 05:37
В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В Самаре открылись два новых вытрезвителя

В каждом из них предусмотрено по 10 мест для размещения пьяных горожан. Современные вытрезвители значительно отличаются от тех, которые действовали в губернии с советских времен до 2010 года. Теперь это учреждения, подконтрольные Минздраву РФ, а не системе МВД. Размещение в 
12 ноября 2015, 04:19
В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В Самарской области число вытрезвителей увеличат до шести

В 63-м регионе откроют ещё три новых вытрезвителя. Два специализированных медицинских пункта появятся в Самаре – один в горбольнице №7, другой  - в больнице имени Пирогова. Третье учреждение разместят в Сызрани на территории наркодиспансера, сообщили в ГУ МВД России по 
12 октября 2015, 03:58
80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», порядка 80% россиян хотели бы возвращения советских вытрезвителей. Кроме того, подавляющее большинство - 75% - выступили за возврат практики принудительной госпитализации лиц с психическими заболеваниями.
 
Исследование проводилось в конце августа в 134 населенных пунктах России. 
14 сентября 2015, 02:35
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