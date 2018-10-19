В каждом из них предусмотрено по 10 мест для размещения пьяных горожан. Современные вытрезвители значительно отличаются от тех, которые действовали в губернии с советских времен до 2010 года. Теперь это учреждения, подконтрольные Минздраву РФ, а не системе МВД. Размещение в …