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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

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В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи

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По словам очевидца, из машины выбежала девушка, пока машина полыхала, она стояла 
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что 
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
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Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти

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Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов

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Пожилой житель одной из провинций на северо-востоке страны Ван Цзюньу составил завещание, из которого следует, что после его ухода из жизни пес получит 

16 августа 2016, 02:23
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