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В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок
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28 марта 2017, 02:15
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В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина
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26 марта 2017, 11:46
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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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23 марта 2017, 01:54
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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В Самаре машина сгорела на глазах плачущей автоледи
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20 марта 2017, 04:37
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото
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18 января 2017, 04:45
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Фильм о верном псе «Костя» выходит в прокат в Тольятти
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30 августа 2016, 03:19
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Пожилой китаец завещал собственной собаке 12 тысяч долларов
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16 августа 2016, 02:23