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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

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7 июня 2019, 02:25
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный 
7 июня 2019, 01:17
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые  должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки 
7 июня 2019, 10:35
Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей

Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей

33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно 
7 июня 2019, 09:42
Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести 
5 июня 2019, 11:30
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти специалисты провели проверку по обращению местного жителя. Этот человек рассказал о сбросе строительных отходов в акваторию Волги в районе базы отдыха «Новая волна» на Комсомольском шоссе. Как информирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области, 31 мая 
5 июня 2019, 12:11
Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. 
30 мая 2019, 04:34
Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам

Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не 
17 мая 2019, 02:38
В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили канализационный коллектор диаметром 600 мм в поселке Мехзавод. Он принимал все сточные воды и давно отработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Как отметили в «РКС-Самара», по правилам, его должны были заменить еще на рубеже веков, но этого 
23 апреля 2019, 05:04
В Италии откроется первый подводный ресторан

В Италии откроется первый подводный ресторан

В ближайшем будущем в Италии появится первый в стране подводный ресторан. Заведение планируется расположить на курорте Портофино в регионе Лигурия.

Разработчики проекта намерены сделать все, чтобы посетители получили самые яркие впечатления. Ресторан будет оборудован в морском бассейне на глубине 
17 апреля 2019, 03:51
В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, который похищал крышки канализационных люков. По версии следствия, в октябре он украл две из них на улице Флотской, по заявлению коммунальщиков было заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину задержали в начале этого 
11 февраля 2019, 01:40
В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

364 квартиры в Самаре остались без канализации из-за долгов. Напомним, что на сегодняшний день жители и предприятия областной столицы не заплатили за воду и водоотведение более 1,5 млрд рублей. Как поясняют сами коммунальщики, один из эффективных методов борьбы с должниками 

7 февраля 2019, 02:39
185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более 

7 июня 2018, 07:01
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары

В Самаре силовики ликвидировали подпольный покерный клуб. Он работал в ресторане в Советском районе города. В заведении силовики задержали предполагаемых организаторов клуба, его сотрудников и игроков. Изъяты покерные фишки и колоды игральных карт, а также черновые записи, сукно и электронные 

5 марта 2018, 12:32
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