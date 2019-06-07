Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары В Самаре силовики ликвидировали подпольный покерный клуб. Он работал в ресторане в Советском районе города. В заведении силовики задержали предполагаемых организаторов клуба, его сотрудников и игроков. Изъяты покерные фишки и колоды игральных карт, а также черновые записи, сукно и электронные …