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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В Тольятти нашли радиоактивную свалку?
Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный …
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7 июня 2019, 01:17
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта
В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки …
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7 июня 2019, 10:35
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Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей
33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно …
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7 июня 2019, 09:42
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба
Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести …
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5 июня 2019, 11:30
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором
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5 июня 2019, 12:11
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Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника
Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. …
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30 мая 2019, 04:34
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Владельцы туалета на Кировском рынке заплатят 700 тысяч коммунальщикам
Коммунальщики в Самаре решили пройтись с рейдом по торговым павильонам на Кировском рынке, чтобы проверить, как они подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Интересно, что владельцы местного общественного туалета, который посетители рынка посещали платно, были постоянными нарушителями - они не …
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17 мая 2019, 02:38
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В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе
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23 апреля 2019, 05:04
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В Италии откроется первый подводный ресторан
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17 апреля 2019, 03:51
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В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы
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11 февраля 2019, 01:40
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В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
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7 февраля 2019, 02:39
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
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7 июня 2018, 07:01
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11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске
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30 марта 2018, 12:24
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Подпольный покерный клуб работал в ресторане в Советском районе Самары
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5 марта 2018, 12:32
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