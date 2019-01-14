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Материалы по теме:

А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

В выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Превышение показателей отметили сразу на четырех метеостанциях региона. Так, например, в Большой Глушице выпало почти 12 мм осадков, и это превышает рекорд 1984 года, а в Клявлино 
14 января 2019, 07:51
В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал 

14 января 2019, 02:36
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья

В Тольятти сотрудники угрозыска изъяли у 39-летнего местного жителя в частном доме на улице Яблоневой предмет, похожий на охотничье ружье. По словам его владельца, он сделал ружье самостоятельно. 

- О том, что его действия являются противоправными, мужчина знал, но все 
14 января 2019, 12:25
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента. 

- Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был 
14 января 2019, 09:11
В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов

В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
 
- По имеющейся информации, трое мужчин осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации якобы 
11 января 2019, 04:06
Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке

В Автограде завели уголовное дело на 51-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на дачу взятки. По версии следствия, в декабре полицейские вели проверку из-за незаконной продажи немаркированных алкогольных напитков в гараже на улице Офицерской. Во время осмотра помещения нашли 
11 января 2019, 02:40
Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб

В областной столице прикрыли еще один игорный салон. По версии следствия, в декабре прошлого года он работал в доме по улице Елизарова в Кировском районе.
 
- Там проводились незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, - сообщили 
11 января 2019, 10:05
В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не 
9 января 2019, 01:46
Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина

В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской 
9 января 2019, 01:16
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах

В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах

В Самаре раскрыли убийство местного жителя. Тело 44-летнего мужчины нашли на улице Ивана Булкина в гаражном массиве. При себе у погибшего не было документов, поэтому его личность установили только после снятия отпечатков пальцев. У него было криминальное прошлое - он 
28 декабря 2018, 01:53
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
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