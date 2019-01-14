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А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга
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14 января 2019, 07:51
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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам
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14 января 2019, 02:36
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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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Тольяттинец может получить 5 лет за переделку охотничьего ружья
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14 января 2019, 12:25
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В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
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14 января 2019, 09:11
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В Самаре трое мужчин незаконно зарегистрировали 700 нелегалов
В Самарской области двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По версии силовиков, они незаконно зарегистрировали 700 нелегалов.
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11 января 2019, 04:06
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Тольяттинца, хранившего паленый алкоголь, поймали на взятке
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11 января 2019, 02:40
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Под подозрением 26-летняя девушка: в Самаре накрыли подпольный игорный клуб
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11 января 2019, 10:05
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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома
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9 января 2019, 01:46
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Насчитали 34 свертка: в Самаре задержали парня с крупной партией амфетамина
В Самаре полицейские помешали сбыту сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере. Внимание правоохранителей привлек 27-летний мужчина, у которого при личном досмотре нашли три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были спрятаны около одного из клубов губернской …
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9 января 2019, 01:16
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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах
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28 декабря 2018, 01:53
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Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
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28 декабря 2018, 11:03