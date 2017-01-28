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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
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27 января 2017, 06:05
На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой 

26 января 2017, 03:00
В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
26 января 2017, 10:47
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской

Вчера, 5 декабря, вечером страшную находку обнаружили в одном из гаражей, расположенном на улице Алма-Атинская. В нем лежали трупы женщины и мужчины среднего возраста.

«На месте были обнаружены тела 38-летней женщины и 42-летнего мужчины, - говорится в сообщении областного следственного комитета. 

6 декабря 2016, 10:39
Улица Алма-Атинская будет расширена и благоустроена

Улица Алма-Атинская будет расширена и благоустроена

В Самаре разработан проект планировки территории вдоль улицы Алма-Атинской. Речь идет об участке дороги, примыкающей к Московскому шоссе - главному маршруту грядущего Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В настоящее время Алма-Атинская представляет собой двухполосную дорогу, без тротуаров и 
20 октября 2016, 05:42
В Самаре 5 налетчиков ограбили офис и убили охранника

В Самаре 5 налетчиков ограбили офис и убили охранника

В суд Кировского района Самары направлено уголовное дело об ограблении и убийстве в офисном центре на ул. Алма-Атинской. Преступление было совершено в ночь на 3 ноября 2013 года.

В совершении преступления обвиняют 5 мужчин в возрасте от 22-х до 34 лет. 

30 октября 2014, 09:40
Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому

Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому

Блогер Вадим Кондратьев опубликовал полный список музеев Самарской области. "Наш регион обладает богатым историческим наследием. По моим скромным подсчётам, в области находится около 50 крупных музеев, 30 из которых имеют своё собственное здание. Помимо этого есть ещё множество школьных музеев 

15 мая 2014, 05:12
В причастности к взрыву на ул. Алма-Атинской сознались двое студентов техникума

В причастности к взрыву на ул. Алма-Атинской сознались двое студентов техникума

Полицейские установили подозреваемых в причастности к взрыву возле общежития Самарского металлургического колледжа на улице Алма-Атинской.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел вечером 11 марта. Под окном кухни взорвалось неустановленное устройство. В результате случившегося люди не пострадали. Здание серьезных повреждений тоже не 

27 марта 2014, 02:38
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