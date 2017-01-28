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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
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26 января 2017, 03:00
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В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова
В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В …
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26 января 2017, 10:47
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской
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6 декабря 2016, 10:39
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Улица Алма-Атинская будет расширена и благоустроена
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20 октября 2016, 05:42
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В Самаре 5 налетчиков ограбили офис и убили охранника
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30 октября 2014, 09:40
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Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому
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15 мая 2014, 05:12
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В причастности к взрыву на ул. Алма-Атинской сознались двое студентов техникума
Полицейские установили подозреваемых в причастности к взрыву возле общежития Самарского металлургического колледжа на улице Алма-Атинской.
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел вечером 11 марта. Под окном кухни взорвалось неустановленное устройство. В результате случившегося люди не пострадали. Здание серьезных повреждений тоже не …
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27 марта 2014, 02:38