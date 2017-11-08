В Самарской области на 75% подорожали огурцы и почти вдвое выросла средняя цена на помидоры, сообщили в областном минэкономразвития. Средняя цена килограмма огурцов или помидоров сейчас примерно 100 рублей. Также отмечен рост стоимости бананов (на 4 процента) и куриных яиц (8%).
Дешевле стали морковь и лук, а также яблоки и сливочное масло.
Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 остались на уровне сентября, дизельное топливо подорожало, но незначительно, сообщили специалисты ведомства.
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