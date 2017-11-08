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В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

В Самаре раздавили «турецких нелегалов»

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Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей 

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В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области больше всего подорожали помидоры и огурцы

В Самарской области за прошедшую неделю больше всего подорожали помидоры и огурцы - на 18 и 13,5 процентов соответственно. Об этом сообщает Самарастат. Стоимость полукопченой колбасы выросла почти на 2 процента. Карамель, морковь, хлеб, сыры, яйца, мороженая рыба, макароны, сосиски, 

27 сентября 2016, 05:17
В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

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В Самаре огурцы подорожали на 15%

В Самаре огурцы подорожали на 15%

В Самарской области незначительно выросли цены на продукты, следует из отчета Самарастата по итогам недели с 14 по 21 декабря. Больше всего рост коснулся товаров для новогоднего стола. Лидер в этом списке - огурцы. Плюс 15 процентов стоимости за килограмм. 
22 декабря 2015, 04:24
Самарастат: снова подорожали яйца и огурцы

Самарастат: снова подорожали яйца и огурцы

В Самаре снова подорожали яйца и огурцы. Об этом говорится в отчете Самарастата по итогам мониторинга цен на продукты в регионе с 5 по 12 октября. По данным статистического ведомства, за этот период в области, как и в предыдущие недели, 
13 октября 2015, 01:54
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