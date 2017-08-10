2
31
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b  Y88b   d88P   .d8888b.              .d8888b.   888       888      
 Y8P   Y88b d88P   d88P  Y88b            d88P  Y88b  888       888      
        Y88o88P           888            888         888       888      
 888     Y888P          .d88P  88888888  888d888b.   888  888  88888b.  
 888     d888b      .od888P"      d88P   888P "Y88b  888 .88P  888 "88b 
 888    d88888b    d88P"         d88P    888    888  888888K   888  888 
 888   d88P Y88b   888"         d88P     Y88b  d88P  888 "88b  888 d88P 
 888  d88P   Y88b  888888888   88888888   "Y8888P"   888  888  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден 
8 августа 2017, 03:34
До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

В полицию Сызрани обратилась местная 76-летняя жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По словам пенсионерки, около одного из домов по проспекту 50 лет Октября к ней подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей продать ему любую подержанную бытовую технику.
23 июля 2017, 03:36
В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

63 года на шестерых: самарской банде черных риелторов вынесли приговор

Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.

По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и 

23 июня 2017, 06:33
В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

В Тольятти банда черных риелторов обманывала пенсионеров и сирот

Четверых жителей Тольятти задержали по подозрению в причастности к серии вымогательств и мошенничествам. В состав группы входила 51-летняя женщина, которая, по версии следствия, выполняла функции «черного риелтора». Жертвами преступников становились пенсионеры, сироты, граждане, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

Одного из потерпевших 

14 ноября 2016, 11:10
В Самаре раскрыто дело черных риелторов на 90 млн рублей

В Самаре раскрыто дело черных риелторов на 90 млн рублей

Самарская полиция завершила расследование самого крупного за последние годы дела «черных риелторов». 53 фигуранта, более 90 миллионов рублей ущерба. Организаторами преступного сообщества, по версии следствия, были две женщины, руководящие профильными агентствами. Одна из них - директор «Азбуки недвижимости» Ирина Тюменцева. 

15 июня 2016, 12:15
В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

В Самаре задержаны чёрные риелторы, убившие местную жительницу из-за квартиры

Сотрудниками полиции Самары задержаны двое местных жителей 25-и и 32-х лет. Они подозреваются в убийстве 51-летней женщины, передает портал Волга-Ньюс. Подозреваемые уже признались в убийстве и показали, где спрятали тело.

По предварительной версии следователей, задержанные являются лишь исполнителями. Есть 
18 февраля 2016, 09:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна