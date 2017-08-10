Обвинительные заключения по уголовным делам утверждены в отношении 12 участников группы, сообщает генеральная прокуратура. Преступления были совершены в период с 2014 по 2016 годы.
По версии следствия, злоумышленники завладели семью квартирами и двумя земельными участками, а также денежными средствами граждан, вырученными от незаконной продажи недвижимости, и банков, выдававших ипотечные кредиты. При оформлении квартир в собственность использовались подложные документы.
Потерпевшими по делу признаны 12 граждан и четверо представителей банка. Общая сумма ущерба составила 54 миллиона рублей.
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