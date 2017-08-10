Сегодня в областном суде огласили приговор Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дроку и Юрию Пятерикову. Всех приговорили к реальному лишению свободы - 63 года на шестерых.

По версии следствия, риелтор Елена Цаплина рассчитывала продать две квартиры и …