Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню В областной больнице имени Калинина - праздник. Врачи выписали первую в этом году тройню. Пополнение в семье Мельниковых произошло 18 декабря 2012-го. Больше месяца ушло на то, чтобы младенцы набрали необходимую массу. 5-летний Никита просил у родителей братика, а получил троих …