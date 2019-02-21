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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»
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21 февраля 2019, 03:04
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов
Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за …
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19 февраля 2019, 03:54
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В детсадах Самары распределят свободные места
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19 февраля 2019, 03:23
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной …
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28 января 2019, 02:50
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»
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1 августа 2017, 06:12
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В Самаре начался бум тройняшек
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1 августа 2017, 05:06
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В Самаре больница им. Середавина будет принимать спортсменов и судей чемпионата мира по футболу
Во время мундиаля лечебное учреждение уполномочено ФИФА оказывать медпомощь спортсменам, судьям и организаторам состязаний. Ожидается около тысячи обращений.
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20 декабря 2016, 05:27
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В Самаре 9-летняя девочка попала под трамвай, есть фото и видео
Сегодня, 19 сентября, в Самаре под колеса трамвая 23-го маршрута попала 9-ти летняя девочка, передает портал 63.ru. ДТП случилось на пересечении Советской Армии с Антонова-Овсеенко, когда транспортное средство приближалось к остановке. Трамвай двигался в сторону 22-го Партсъезда. По словам …
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19 сентября 2016, 10:39
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Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз
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23 июня 2016, 04:20
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Генподрядчику не доверили строительно-монтажные работы в перинатальном центре Самары
Строительно-монтажными работами в перинатальном центре в Самаре займется ООО "Флерон". На портале госзакупок подведены итоги торгов по объекту.
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19 мая 2016, 04:17
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В Самаре на территории больницы им. Середавина построят нефрологический центр
Строительство Клиники экстракорпоральной гемокоррекции, или, проще говоря, нефрологического центра на территории больницы имени Середавина идет в рамках концессионного соглашения. Область предоставила в аренду земельный участок и разработала проект. Возведением занимается частный инвестор, который в общей сложности вложит 350 млн рублей.
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14 апреля 2016, 05:31
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Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню
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23 января 2013, 12:39
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