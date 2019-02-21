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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В четверг днем, 21 февраля, на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Челюскинцев произошла авария. Под трамвай, следовавший по направлению «из города», попал пешеход, пересекавший дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы, пострадавший остался в живых. После столкновения на этом участке 
21 февраля 2019, 04:22
Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

Изменилось расписание речной переправы «Самара - Рождествено»

С четверга, 21 февраля, изменилось расписание судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров из Самары в Рождествено и обратно. А именно, добавился вечерний рейс.  Из областной столицы судно будет отправляться в 19:00, а в обратном направлении - в 19:15.
 
- Стоимость 
21 февраля 2019, 03:04
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стеляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за 
19 февраля 2019, 03:54
В детсадах Самары распределят свободные места

В детсадах Самары распределят свободные места

20 февраля в детских садах Самары распределят свободные места. Горадминистрация рекомендует родителям проверить данные своих заявлений на Портале образовательных услуг сегодня, 19 февраля. Чтобы исправить неточности, нужно обратиться в МФЦ. В заявке можно указать до 5 детских садов, разместив их 

19 февраля 2019, 03:23
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, 
6 февраля 2019, 08:40
Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной 
28 января 2019, 02:50
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Самарские тройняшки 7 лет спустя: эксклюзивный репортаж на канале «ТЕРРА»

Семь лет назад съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» стала свидетелем выписки тройняшек из самарского роддома. Их встречал счастливый отец. Чтобы прокормить семью, он работал на износ. В день, когда малышам исполнилось 5 месяцев, мужчина умер. 7 лет многодетная мама ютится со 

1 августа 2017, 06:12
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
В Самаре больница им. Середавина будет принимать спортсменов и судей чемпионата мира по футболу

В Самаре больница им. Середавина будет принимать спортсменов и судей чемпионата мира по футболу

Во время мундиаля лечебное учреждение уполномочено ФИФА оказывать медпомощь спортсменам, судьям и организаторам состязаний. Ожидается около тысячи обращений.
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу за этот и прошлый год купили 5 рентгенов, 23 функциональных кровати, 6 ультразвуковых 

20 декабря 2016, 05:27
В Самаре 9-летняя девочка попала под трамвай, есть фото и видео

В Самаре 9-летняя девочка попала под трамвай, есть фото и видео

Сегодня, 19 сентября, в Самаре под колеса трамвая 23-го маршрута попала 9-ти летняя девочка, передает портал 63.ru. ДТП случилось на пересечении Советской Армии с Антонова-Овсеенко, когда транспортное средство приближалось к остановке. Трамвай двигался в сторону 22-го Партсъезда. По словам 
19 сентября 2016, 10:39
Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз

Самарские врачи и их московские коллеги борются за жизнь мамы тройняшек, которой поставлен редкий диагноз. В мае женщина с помощью кесарева сечения родила здоровых мальчиков, но у нее самой отказали сразу несколько органов. Опасаясь худшего, друзья и родственники молодой мамы 

23 июня 2016, 04:20
Генподрядчику не доверили строительно-монтажные работы в перинатальном центре Самары

Генподрядчику не доверили строительно-монтажные работы в перинатальном центре Самары

Строительно-монтажными работами в перинатальном центре в Самаре займется ООО "Флерон". На портале госзакупок подведены итоги торгов по объекту.
Цена контракта - 274,5 миллиона рублей. Как следует из сопроводительной документации, победителю предстоит монтаж вентиляции и систем кондиционирования, медицинского газоснабжения, электрооборудования, сигнализации, 

19 мая 2016, 04:17
В Самаре на территории больницы им. Середавина построят нефрологический центр

В Самаре на территории больницы им. Середавина построят нефрологический центр

Строительство Клиники экстракорпоральной гемокоррекции, или, проще говоря, нефрологического центра на территории больницы имени Середавина идет в рамках концессионного соглашения. Область предоставила в аренду земельный участок и разработала проект. Возведением занимается частный инвестор, который в общей сложности вложит 350 млн рублей.
14 апреля 2016, 05:31
Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

Из самарского роддома выписали первую в 2013 году тройню

В областной больнице имени Калинина - праздник. Врачи выписали первую в этом году тройню. Пополнение в семье Мельниковых произошло 18 декабря 2012-го. Больше месяца ушло на то, чтобы младенцы набрали необходимую массу. 

5-летний Никита просил у родителей братика, а получил троих 

23 января 2013, 12:39
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