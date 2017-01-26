Ученые рассказали, как имя ребенка влияет на его судьбу Ученые из США установили, что данное младенцу имя оказывает влияние на его жизнь. В частности, имя играет важную роль в выборе партнера или на собеседованиях.

Ученые из Нью-Йоркского университета говорят, что носители имен, которые с легкостью произносятся, представляются более привлекательными …