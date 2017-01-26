Самарский ЗАГС объявил самые популярные и самые редкие имена, которыми самарцы назвали своих детей в 2016 году. Новые имена для девочек – Ежевика, Белослава, Ясна, двум малышкам дали имя Милалика. Мальчики, получившие уникальные имена – Марс, Рим, Урал, Ермак, двое получили имя Фома. В статистику ЗАГСа попали двойные имена – Алена-Мария и Марк-Александр.
Топ самых популярных имен: Артем (1125), Александр (874) и Дмитрий (763) для мальчиков, Виктория (950), Анастасия (852) и Мария (763) для девочек.
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