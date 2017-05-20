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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.
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15 мая 2017, 07:55
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Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги
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15 мая 2017, 07:25
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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке
Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» …
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19 марта 2017, 02:44
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти
Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».
ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» …
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7 января 2017, 03:52
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В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»
В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».
Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». …
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6 декабря 2016, 12:39
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В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант
Вчера, 14 августа, на одном из пляжей Геленджика трагически погиб гитарист самарской рок-группы DjoeFree Павел Казачков. Об этом сообщают коллеги музыканта на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте". Павел рискнул искупаться в море во время шторма и не смог …
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15 августа 2016, 05:52
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На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео
Вчера, 30 июля, на самарском ЖД-вокзале прошел танцевальный флешмоб, передает портал 63.ru. Мероприятие провели РЖД совместно с общественной организацией «Российский студенческий отряд». Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который в этом году будут отмечать 7 августа. Студенты …
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31 июля 2016, 07:42
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Группа «Звери» неожиданно распалась
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13 июня 2016, 12:42
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Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий
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28 мая 2016, 11:45
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В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени
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19 мая 2016, 10:22
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В Самару привезут самую крупную черепаху России
Увидеть самую крупную черепаху в России самарцы смогут в музее имени Алабина. В субботу, 14 мая, там откроется контактный зоопарк. Посетителям расскажут о многообразии животного мира. Организаторы привезут в Самару много экзотических животных – млекопитающих, рептилий, насекомых, птиц. В частности, …
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12 мая 2016, 04:44
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В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей
Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось …
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2 мая 2016, 09:42
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"Хрюши" упали замертво в Самаре
Упали замертво от голода. Самара присоединилась к акции всероссийской общественной организации "Хрюши против". В одном из торговых центров Самары около 20 волонтёров и общественников буквально попадали при виде цен на продукты питания. Такой флеш-моб, по словам организаторов, акцентирует внимание на …
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11 марта 2016, 11:02
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В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)
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28 февраля 2016, 11:34
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В блогах: танцы мужской силы в Самаре
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на самарской набережной в День семьи, любви и верности показали танцы мужской силы. Общероссийский флешмоб, который уже прошел в Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске… теперь и в Самаре! Симпатичные девушки продемонстривали простые …
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10 июля 2015, 10:36
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Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы
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30 мая 2015, 11:04
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В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства
30 и 31 августа областная столица в четвертый раз примет фестиваль уличного искусства – «Пластилиновый дождь».
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27 августа 2014, 01:57