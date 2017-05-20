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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
15 мая 2017, 07:55
Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги

Принять участие в необычные мероприятия могут все горожане, независимо от уровня физподготовки, совершенно бесплатно. В программе: общая практика йоги, мастер-классы «Как снять хроническую усталость и компенсировать стресс», «Как избавиться от болей в спине и сделать так, чтобы они никогда не 

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В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В музее Алабина открылась выставка «Диво под микроскопом»

В историко-краеведческом музее имени Алабина открывается выставка  работ Владимира Анискина «Диво под микроскопом». Зрителям предложат 33 работы из экспозиции единственного в мире питерского музея микроминиатюры «Русский Левша».

Гости могут познакомиться с «Подкованной блохой», «Верблюдами в игольном ушке» и «Ландышами на маковом зернышке». 

6 декабря 2016, 12:39
В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант

В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант

Вчера, 14 августа, на одном из пляжей Геленджика трагически погиб гитарист самарской рок-группы DjoeFree Павел Казачков. Об этом сообщают коллеги музыканта на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте". Павел рискнул искупаться в море во время шторма и не смог 
15 августа 2016, 05:52
На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

Вчера, 30 июля, на самарском ЖД-вокзале прошел танцевальный флешмоб, передает портал 63.ru. Мероприятие провели РЖД совместно с общественной организацией «Российский студенческий отряд». Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который в этом году будут отмечать 7 августа. Студенты 
31 июля 2016, 07:42
Группа «Звери» неожиданно распалась

Группа «Звери» неожиданно распалась

В СМИ появилась информация, что группу «Звери» покинули почти все музыканты. Гитарист группы опубликовал на своей странице «Вконтакте» запись о том, что ищет работу с 1 июля.
 
Максим Леонов, гитарист группы «Звери», на своей странице в социальной сети «Вконтакте» 

13 июня 2016, 12:42
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В столице 63-го региона отметили День Самарского знамени. Оно было вышито 140 лет назад монахинями самарского Иверского монастыря, а затем передано болгарским ополченцам, поднявшим восстание против турецкого ига. 18 мая в монастыре прошел молебен. Участники церемонии возложили цветы к надгробию 

19 мая 2016, 10:22
В Самару привезут самую крупную черепаху России

В Самару привезут самую крупную черепаху России

Увидеть самую крупную черепаху в России самарцы смогут в музее имени Алабина. В субботу, 14 мая, там откроется контактный зоопарк. Посетителям расскажут о многообразии животного мира. Организаторы привезут в Самару много экзотических животных – млекопитающих, рептилий, насекомых, птиц. В частности, 

12 мая 2016, 04:44
В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
 
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось 
2 мая 2016, 09:42

"Хрюши" упали замертво в Самаре

Упали замертво от голода. Самара присоединилась к акции всероссийской общественной организации "Хрюши против". В одном из торговых центров Самары около 20 волонтёров и общественников буквально попадали при виде цен на продукты питания. Такой флеш-моб, по словам организаторов, акцентирует внимание на 
11 марта 2016, 11:02
В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

26 февраля в Москве в результате несчастного случая скончался Михаил Шимаров (Миша Шум) – самарский композитор, аранжировщик и клавишник группы Cheese People.
Об этом представители коллектива написали в социальных сетях.

«Мы потеряли очень важного и близкого нам человека. Он 
28 февраля 2016, 11:34
В блогах: танцы мужской силы в Самаре

В блогах: танцы мужской силы в Самаре

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на самарской набережной в День семьи, любви и верности показали танцы мужской силы. Общероссийский флешмоб, который уже прошел в Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске… теперь и в Самаре! Симпатичные девушки продемонстривали простые 
10 июля 2015, 10:36
Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня, 30 мая,  в Струковском парке Самары состоялся традиционный День прессы. В мероприятии участвовали более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства - полиция, госнаркоконтроль, ФСИН.

Одной из самых посещаемых стала площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
30 мая 2015, 11:04
В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства

В Самаре в четвертый раз пройдет фестиваль уличного искусства

30 и 31 августа областная столица в четвертый раз примет фестиваль уличного искусства – «Пластилиновый дождь».
Гости мероприятия смогут поучаствовать в перформансах, оценить музыкальные и хореографические выступления артистов и сделать памятные фотографии с клоунами, живыми скульптурами и ходулистами, сообщают организаторы 

27 августа 2014, 01:57
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