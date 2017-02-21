В воскресенье, 25 сентября, в Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе. Это связано с проведением всероссийских соревнований «Кросс нации 2016». Они пройдут на базе центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Проезд транспорта будет закрыт с 7 часов утра до 16:00 по …