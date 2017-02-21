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Бункер S

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Материалы по теме:

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В ночь на 20 февраля в одном из самарских пабликов в социальной сети появилось фото трамвая с повреждениями. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что на улице Советской в районе пересечения с проспектом Юных Пионеров у трамвая отлетело колесо. Судя по снимку, 
20 февраля 2017, 04:40
В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео

В пятницу, 10 февраля, в Красноглинском районе Самары произошел крупный пожар. В поселке Управленческий на Красноглинском шоссе загорелся автосервис с кафе. Сообщение поступило в МЧС в 5 часов 17 минут. К месту ЧП направили 12 единиц техники и 49 человек. 
10 февраля 2017, 01:39
В блогах: про уборку снега на самарской набережной

В блогах: про уборку снега на самарской набережной

Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, 
7 февраля 2017, 04:43
Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь 
7 февраля 2017, 04:39
В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В четверг, 8 декабря, в 11: 23 в поселке Упавленческий в Самаре произошел пожар. В многоквартирном жилом доме на улице Крайней загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. К месту ЧП выехали пожарные – 10 человек и 3 единицы 

9 декабря 2016, 11:46
В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В воскресенье, 25 сентября, в Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе. Это связано с проведением всероссийских соревнований «Кросс нации 2016». Они пройдут на базе центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Проезд транспорта будет закрыт с 7 часов утра до 16:00 по 

22 сентября 2016, 01:24
Самарцы создали оригинальные детские коляски

Самарцы создали оригинальные детские коляски

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в минувшие выходные "на Управе провели настоящий парад колясок": "В нем участвовал вообще любой детский транспорт. Более зрелищного самодеятельного мероприятия я еще не видел. Участники - семейные пары - должны были придумать свою оригинальную 
31 августа 2016, 12:00
На сызранского рабочего обрушилось две тонны породы

На сызранского рабочего обрушилось две тонны породы

Появились новые подробности о гибели мужчины в Сызрани. Проверкой сейчас занимаются местные следователи из городского отдела СУ СК России по Самарской области. Назначено судебно-медицинское исследование. По данным ведомства, трагедия случилась в седьмой штольне шахты Новокашпирской. Там добывают сланец. На мужчину 
11 августа 2016, 02:47
Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной

Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной

Появились подробности и фото с Физкультурной, где при сносе здания железобетонная плита упала на экскаватор и убила машиниста.
По данным спасателей, трагедия случилась в Промышленном районе Самары по адресу: улица Физкультурная, 143. На территории бывшего завода железобетонных изделий сносили строение. 
12 июля 2016, 11:21
В Башкирии автомобиль едва не провалился в дыру на мосту

В Башкирии автомобиль едва не провалился в дыру на мосту

Чрезвычайное происшествие случилось в Гафурийском районе Башкирии. Автомобиль едва не провалился в дыру на мосту.
Как сообщают региональные средства массовой информации со ссылкой на экстренные службы, в республике произошло обрушение части моста через оз. Белое, который соединяет населенные пункты Дмитриевка 

29 июня 2016, 11:51
В Тольятти не могут найти ответственного за обрушение набережной

В Тольятти не могут найти ответственного за обрушение набережной

Мэрия Тольятти отказалась выполнять постановление суда Центрального района, признавшего ее виновной в бездействии в устранении обрушения асфальтового покрытия на набережной 8-го квартала. Речь идет о происшествии 2015 года. Чиновники заявляют, что не имеют законных оснований для проведения ремонтных работ. Из 

15 июня 2016, 01:44
В Архангельской области обрушился балкон с пятью подростками

В Архангельской области обрушился балкон с пятью подростками

Балкон с пятью подростками обрушился в Архангельской области. Это произошло в городе Мирный. Балкон располагался на последнем этаже четырехэтажного здания.
ЧП случилось на улице Гагарина в городе Мирный. Только благодаря удачному, если такой термин применим к данной ситуации, стечению обстоятельств 

16 мая 2016, 05:23
Из-за обрушения балкона в Калифорнии погибли пять человек

Из-за обрушения балкона в Калифорнии погибли пять человек

В ночь на 16 июня в городе Беркли (штат Калифорния) несколько студентов отмечали день рождения друга. Во время праздника обрушился балкон верхнего этажа 4-этажного дома. В итоге погибли пять ирландских студентов, а опасные для жизни раны получили восемь человек.
16 июня 2015, 07:04
Отец и сын выпали с балкона многоэтажки в Ярославле

Отец и сын выпали с балкона многоэтажки в Ярославле

В Ярославле произошло ЧП. С балкона жилого дома выпали мужчина и маленький ребенок. Это случилось в Дзержинском районе города.
На данный момент причина падения отца с сыном с третьего этажа неизвестна. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами.
Правоохранители выясняют подробности случившегося.
2 апреля 2015, 05:13
В Самаре на ул. Сергея Лазо обрушился балкон

В Самаре на ул. Сергея Лазо обрушился балкон

Инцидент произошел сегодня, 11 марта, в поселке Управленческий. «В 12:45 по адресу ул. Сергея Лазо, 50, на моих глазах упал балкон, чудом прохожие остались целы», - сообщил самарец, приславший фото с места происшествия.

По словам очевидца, жительница квартиры неоднократно 
11 марта 2015, 03:02
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