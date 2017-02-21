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Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти
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21 февраля 2017, 03:39
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В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это
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20 февраля 2017, 04:40
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В Самаре пожар уничтожил автосервис и кафе, есть видео
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10 февраля 2017, 01:39
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук
Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь …
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7 февраля 2017, 04:39
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В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин
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9 декабря 2016, 11:46
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В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»
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22 сентября 2016, 01:24
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Самарцы создали оригинальные детские коляски
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в минувшие выходные "на Управе провели настоящий парад колясок": "В нем участвовал вообще любой детский транспорт. Более зрелищного самодеятельного мероприятия я еще не видел. Участники - семейные пары - должны были придумать свою оригинальную …
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31 августа 2016, 12:00
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На сызранского рабочего обрушилось две тонны породы
Появились новые подробности о гибели мужчины в Сызрани. Проверкой сейчас занимаются местные следователи из городского отдела СУ СК России по Самарской области. Назначено судебно-медицинское исследование. По данным ведомства, трагедия случилась в седьмой штольне шахты Новокашпирской. Там добывают сланец. На мужчину …
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11 августа 2016, 02:47
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Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной
Появились подробности и фото с Физкультурной, где при сносе здания железобетонная плита упала на экскаватор и убила машиниста.
По данным спасателей, трагедия случилась в Промышленном районе Самары по адресу: улица Физкультурная, 143. На территории бывшего завода железобетонных изделий сносили строение. …
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12 июля 2016, 11:21
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В Башкирии автомобиль едва не провалился в дыру на мосту
Чрезвычайное происшествие случилось в Гафурийском районе Башкирии. Автомобиль едва не провалился в дыру на мосту.
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29 июня 2016, 11:51
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В Тольятти не могут найти ответственного за обрушение набережной
Мэрия Тольятти отказалась выполнять постановление суда Центрального района, признавшего ее виновной в бездействии в устранении обрушения асфальтового покрытия на набережной 8-го квартала. Речь идет о происшествии 2015 года. Чиновники заявляют, что не имеют законных оснований для проведения ремонтных работ. Из …
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15 июня 2016, 01:44
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В Архангельской области обрушился балкон с пятью подростками
Балкон с пятью подростками обрушился в Архангельской области. Это произошло в городе Мирный. Балкон располагался на последнем этаже четырехэтажного здания.
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16 мая 2016, 05:23
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Из-за обрушения балкона в Калифорнии погибли пять человек
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16 июня 2015, 07:04
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Отец и сын выпали с балкона многоэтажки в Ярославле
В Ярославле произошло ЧП. С балкона жилого дома выпали мужчина и маленький ребенок. Это случилось в Дзержинском районе города.
На данный момент причина падения отца с сыном с третьего этажа неизвестна. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами.
Правоохранители выясняют подробности случившегося.
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2 апреля 2015, 05:13
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В Самаре на ул. Сергея Лазо обрушился балкон
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11 марта 2015, 03:02