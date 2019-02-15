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Материалы по теме:

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Спасатели помогли школьнику, который пошел к другу в гости через Волгу. Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, 13-летний житель села Усолье Ставропольского района вечером вышел из дома и отправился к гости к своему приятелю в Тольятти через замерзшую Волгу. Через 
12 февраля 2019, 11:31
В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, 
12 февраля 2019, 08:17
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
Главой Самарского района стал Роман Радюков

Главой Самарского района стал Роман Радюков

В Самарском районе областного центра выбрали нового руководителя. Вакантное, до последнего времени, кресло занял Роман Радюков.

В борьбе за пост главы района участвовали пять человек. Сначала кандидатов оценивала специальная конкурсная комиссия. Последнее слово оставалось за депутатами районного совета. Они выбирали между 

26 июня 2018, 09:40
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.

Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был 
5 июня 2018, 10:15
Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

В Самаре Максим Харитонов, досрочно покинувший пост главы Самарского района, будет руководить городским департаментом финансов и экономического развития. Информацию подтвердили в мэрии Самары.

Напомним, Максим Харитонов с 2014 года руководил 
17 апреля 2018, 01:49
Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

В Самаре освободилось кресло главы администрации Самарского района. Максим Харитонов, занимавший этот пост с 2014 года, досрочно сложил с себя полномочия.  В понедельник, 16 апреля, на 42-м заседании Совета депутатов Самарского района временно исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Сергей 

17 апреля 2018, 10:29
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но 

29 января 2018, 05:05
В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти на крыше дома буянил пьяный мужчина. Жители дома вызвали спасателей. Инцидент произошел в субботу, 13 января, по адресу: улица Чайкиной, дом 83 «a».

«Очевидцы сообщили, что на крыше дома находится мужчина, который ведет себя неадекватно и угрожает спрыгнуть», - 

15 января 2018, 10:41
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
В Самаре спрячут старые дома и элеватор

В Самаре спрячут старые дома и элеватор

Стали известны адреса зданий в центре Самары, которые прикроют  фальшфасадами на время ЧМ-2018. На полотнах будут изображены сооружения в их изначальном виде, рассказали представители администрации. В Самарском районе в списке семь «замаскированных домов»: два здания №7 и 14 на улице 

15 июня 2017, 11:32
Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара

Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара

В мэрии Самары принято решение о восстановлении 3-этажного дома 1917 года постройки, расположенного по адресу: ул. Водников, 20/3. Напомним, он был сильно поврежден в результате пожара 1 марта 2014 года. В здании проживало двенадцать семей. Четыре из них получили жилье 
20 ноября 2014, 10:37
В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы

В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы

Сотрудники МЧС предупреждают: с приходом холодов традиционно увеличивается количество пожаров. В основном их причинами становятся нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования. За минувшие сутки в области произошло 5 серьезных возгораний. Чтобы предупредить трагедии, сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.

В доме 

7 ноября 2014, 04:26
Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности

Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности

Стали известны подробности ЧП, произошедшего на строительной площадке в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», между ул. Водников и ул. Алексея Толстого у незавершенной новостройки обрушилась часть перекрытий между этажами. По заявлению строителей, никто из рабочих не пострадал.

Разрушенная 
22 октября 2014, 06:04
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