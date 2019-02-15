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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился
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12 февраля 2019, 11:31
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В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»
Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, …
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12 февраля 2019, 08:17
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В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве
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8 февраля 2019, 11:34
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу
В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки …
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1 февраля 2019, 05:27
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Главой Самарского района стал Роман Радюков
В Самарском районе областного центра выбрали нового руководителя. Вакантное, до последнего времени, кресло занял Роман Радюков.
В борьбе за пост главы района участвовали пять человек. Сначала кандидатов оценивала специальная конкурсная комиссия. Последнее слово оставалось за депутатами районного совета. Они выбирали между …
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26 июня 2018, 09:40
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В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
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5 июня 2018, 10:15
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Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района
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17 апреля 2018, 01:49
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Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района
В Самаре освободилось кресло главы администрации Самарского района. Максим Харитонов, занимавший этот пост с 2014 года, досрочно сложил с себя полномочия. В понедельник, 16 апреля, на 42-м заседании Совета депутатов Самарского района временно исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Сергей …
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17 апреля 2018, 10:29
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Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
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4 апреля 2018, 11:45
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Эпопея самарской школы номер 46 продолжается
Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но …
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29 января 2018, 05:05
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В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира
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15 января 2018, 10:41
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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В Самаре спрячут старые дома и элеватор
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15 июня 2017, 11:32
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Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара
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20 ноября 2014, 10:37
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В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы
Сотрудники МЧС предупреждают: с приходом холодов традиционно увеличивается количество пожаров. В основном их причинами становятся нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования. За минувшие сутки в области произошло 5 серьезных возгораний. Чтобы предупредить трагедии, сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.
В доме …
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7 ноября 2014, 04:26
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Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности
Стали известны подробности ЧП, произошедшего на строительной площадке в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», между ул. Водников и ул. Алексея Толстого у незавершенной новостройки обрушилась часть перекрытий между этажами. По заявлению строителей, никто из рабочих не пострадал.
Разрушенная …
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22 октября 2014, 06:04
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