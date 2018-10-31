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В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке
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31 октября 2018, 03:13
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В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу
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29 октября 2018, 02:32
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Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене»
Региональный центр управления пассажирскими перевозками хорошо себя зарекомендовал в период проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. Полученный опыт сотрудники уже применяют во время матчей на стадионе "Самара Арена".
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26 октября 2018, 10:45
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2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело
Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
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26 октября 2018, 11:12