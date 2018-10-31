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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке

В Самаре автоледи сбила 9-летнего мальчика на Безымянке

Во вторник, 30 октября, в Самаре случилась авария, в которой пострадал ребенок. В 17:13 33-летняя автоледи на «Рено Дастер» ехала по Ташкентскому переулку и поворачивала на Черемшанскую со стороны улицы Нагорной. По предварительной версии, по пути она сбила 9-летнего мальчика, 
31 октября 2018, 03:13
В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу

В Чапаевске пьяный шофер «десятки» опрокинул внедорожник на крышу

В понедельник утром, 29 октября, произошла крупная дорожная авария под Чапаевском. 29-летний водитель ехал на ВАЗ-21102 по трассе Самара - Волгоград - Чапаевск въезд №1 в сторону областной столицы. В 09:55 он набрал слишком большую скорость, оказался на встречной полосе, 
29 октября 2018, 02:32
Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене»

Эксперты рассказали, кто следит за пассажирскими перевозками во время матчей на «Самара Арене»

Региональный центр управления пассажирскими перевозками хорошо себя зарекомендовал в период проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. Полученный опыт сотрудники уже применяют во время матчей на стадионе "Самара Арена". 
 
- Предполагается, что региональный центр управления дорожного движения продолжит свою работу в 
26 октября 2018, 10:45
2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

2000 пострадавших и 600 млн рублей ущерба: в Самаре рассматривается громкое дело

Более 2000 пострадавших и 600 миллионов рублей ущерба. В Кировском суде Самары сейчас рассматривается уголовное дело компании "Инвест Ойл". По мнению следователей, ее деятельность имела признаки финансовой пирамиды. Областная прокуратура рассказала о самых распространенных финансовых махинациях, зафиксированных в нашем регионе.
 
Если 
26 октября 2018, 11:12
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