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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку
Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.
"Будем …
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23 ноября 2018, 04:48
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
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15 ноября 2018, 10:30
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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Как в России изменится цена на бензин после Нового года
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7 ноября 2018, 07:44
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В работе транспортных карт в Самаре произошел сбой
Утром, 24 октября, стало известно о сбое в работе оборудования, обслуживающего транспортные карты. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. До того, как штатная работа системы будет восстановлена, проезд на муниципальных маршрутах осуществляется по предъявлению транспортной карты без предоставления билета. При …
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24 октября 2018, 09:42
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За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно …
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16 октября 2018, 01:39
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В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?
"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.
По словам горожан, грозные объявления висят на …
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9 октября 2018, 11:27
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На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты
В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.
Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в …
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28 августа 2018, 11:15