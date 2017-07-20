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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова 

19 июля 2017, 12:17
Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено  как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до улицы Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод.

Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. 
18 июля 2017, 08:23
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
Самара останется без шоколада?

Самара останется без шоколада?

11 июля мир отмечает необычный праздник - День шоколада. Полным циклом производства - от обработки исходного сырья, до упаковки готовой к употреблению продукции - в России похвастаться больше не могут нигде, только на самарской шоколадной фабрике. А в конце июля 

11 июля 2017, 05:14
Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края 
11 июля 2017, 10:02
На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре

В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении 

10 апреля 2017, 11:46
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