В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенные на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение «в город».
«При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе. Кроме того, с 24 июля будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер», - указано в сообщении.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самаре реконструируют девятикилометровый участок Московского шоссе от выезда из города в районе ТЦ «Мега» до проспекта Кирова, где также строят новый тоннель. Как было заявлено ранее, его должны открыть к 1 сентября.
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