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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
Смерть Николая Поролло признали суицидом

Смерть Николая Поролло признали суицидом

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава 
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Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
В процессе экспериментов оказалось, что многие пользователи Сети останавливают выбор 

14 апреля 2017, 09:45
Эксперты: В 2016 году число самоубийств в России выросло почти на 60%

Эксперты: В 2016 году число самоубийств в России выросло почти на 60%

"Группы смерти" признаны одной из главных причин увеличения числа самоубийств примерно на 60% в прошлом году. Так утверждает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
С 2011 по 2015 год число суицидов в РФ уменьшалось на 10% ежегодно. Однако, 

20 марта 2017, 01:43
Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами

В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами

Сегодня, 15 февраля, вечером в Самаре возле дома № 26 на улице Пензенской был обнаружен труп неизвестной девушки, передает ProGorodSamara.ru.

В областном главке полиции эту информацию изданию подтвердили. Личность погибшей устанавливается. Она получила травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства, при 

15 февраля 2017, 08:29
Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости

Российские психологи установили, что гаджеты не мешают школьной успеваемости

Ученые из Института образования НИУ ВШЭ провели ряд экспериментов и опровергли давно сложившееся суждение о том, что использование гаджетов снижает успеваемость учеников. Согласно выводам экспертов, большинство детей пользуются планшетами и смартфонами на занятиях вовсе не для того, чтобы отвлечься, а 

3 февраля 2017, 10:20
Ученые: месть улучшает настроение

Ученые: месть улучшает настроение

По мнению психологов, людей подталкивает на месть глубокое чувство справедливости. При этом, после акта такого возмездия у человека поднимается настроение. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент. Они собрали 156 добровольцев и попросили их написать любое сочинение. После этого участники исследования 

13 января 2017, 08:49
Помощник депутата гордумы Самары мог покончить с собой из-за долгов

Помощник депутата гордумы Самары мог покончить с собой из-за долгов

Подходит к концу доследственная проверка по факту обнаружения трупа помощника депутата самарской гордумы Анатолия Гриднева. Основная версия - самоубийство. По оперативным данным, причиной суицида могло послужить большое количество долгов погибшего.
 
Как уже сообщала ТЕРРА, 28-ого июля тело Владимира 
25 августа 2016, 11:29
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