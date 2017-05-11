Правоохранители проверяют сообщества в социальных сетях, которые тем или иным образом склоняют несовершеннолетних к суициду. В поле зрения полиции оказалось 13 групп. В них входят 12 детей из Самары. Об этом шла речь на заседании контрольного комитета гордумы.
Как пояснил представитель отдела угрозыска регионального УМВД, даже если правоохранители добьются закрытия определенных «групп смерти», на их месте тут же могут возникнуть новые. Поэтому работа ведется непрерывно.
Как отмечают специалисты департамента образования, зарегистрированных в таких группах детей вычислить несложно по облику и особенностях поведения. У таких подростков нередко на частях тела есть порезы. В определенные моменты дети могут начать, скажем, раздавать свои личные вещи приятелям, и так далее.
Создатели групп предлагают своим потенциальным жертвам выполнить несколько десятков заданий, где поначалу требуют предоставить контактные данные, а самым последним этапом является призыв к совершению самоубийства.
Для профилактики в учебных заведениях с родителями и преподавателями ведется соответствующая работа. А с детьми, попавшими в запрещенные группы, работают психологи и психиатры.
Для справки отметим: на территории всей страны Роскомнадзор внес в список запрещенных 3 447 доменов, где излагались способы самоубийств или содержались призывы к суициду. Если оператор связи не спешит исполнить соответствующее постановление ведомства о закрытии домена, ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
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