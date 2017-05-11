Эксперты: В 2016 году число самоубийств в России выросло почти на 60% "Группы смерти" признаны одной из главных причин увеличения числа самоубийств примерно на 60% в прошлом году. Так утверждает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

С 2011 по 2015 год число суицидов в РФ уменьшалось на 10% ежегодно. Однако, …