9
09
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года

Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и 
21 сентября 2018, 11:35
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре

Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных 

18 сентября 2018, 10:46
Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

В Самаре снесут 6 домов, чтобы построить на их месте новые высотки, говорится в сообщении мэрии города. Речь идет об участке в границах улицы Советской Армии и 4 просеки в Октябрьском районе. Под снос попадают дома по Советской Армии под 
24 августа 2018, 02:19
Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста 
22 августа 2018, 10:14
Сызранская

Сызранская "ЖЭС" останется муниципальной

Обмануть не удалось: Сызранская "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".

Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики 
13 августа 2018, 05:41
В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по 
13 августа 2018, 05:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх