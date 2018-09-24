|
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
|
24 сентября 2018, 08:58
|
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»
|
23 сентября 2018, 09:58
|
Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе
|
23 сентября 2018, 09:46
|
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
|
23 сентября 2018, 09:33
|
В блогах: Фрунзенский мост, 20 сентября 2018 года
Блогер Евгений Синюков побывал на стройке Фрунзенского моста. "На днях там завершился последний, одиннадцатый по счету, этап надвижки центрального сегмента, - пишет автор. - После его окончания подрядная организация «Стройтрансгаз» приступит к монтажу двух крайних участков - левобережного и …
|
21 сентября 2018, 11:35
|
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
|
21 сентября 2018, 01:39
|
Строители приступили к последнему этапу надвижки Фрунзенского моста в Самаре
Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му, этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных …
|
18 сентября 2018, 10:46
|
Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
|
29 августа 2018, 05:37
|
На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье
|
24 августа 2018, 02:19
|
Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре
Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста …
|
22 августа 2018, 10:14
|
Сызранская "ЖЭС" останется муниципальной
Обмануть не удалось: Сызранская "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".
Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики …
|
13 августа 2018, 05:41
|
В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики
В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по …
|
13 августа 2018, 05:16