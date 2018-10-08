Департамент градостроительства мэрии Самары подал иск против компании-подрядчика, которая делала ремонт четвертой очереди набережной в районе Ладьи. Причиной стал срыв сроков проведения работ. В иске фигурирует сумма в 13 млн рублей, именно эти деньги чиновники надеются взыскать как неустойку за просрочку.
Напомним, что реконструкция этого отрезка набережной велась год, с марта 2017 по июнь 2018 года. Исполнитель работ должен был построить площадки для культурных мероприятий, сделать клумбы и пешеходные дорожки, обновить скульптуру «Ладья». В общей сложности, ремонт обошелся казне в 600 млн рублей из областного и городского бюджетов. Еще при приемке в адрес подрядчика - «АвтоДорИнжиниринг» были направлены претензии. Одними из наиболее заметных недочетов стали сползание грунта с газона на новые плиты после дождей, неисправность подъемника для инвалидов, проблемы в работе системы фильтрации воды в фонтане и системы освещения, а также отсутствие системы видеонаблюдения.
|
В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах
Власти областной столицы готовятся к новому зимнему сезону. Считается, что он начинается с 1 ноября и продолжается до 15 апреля. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, муниципальное предприятие «Благоустройство» будет использовать 276 единиц собственной техники …
|
8 октября 2018, 02:54
|
В Самарской области «буханка» протаранила дорожный знак и улетела в кювет
|
5 октября 2018, 04:49
|
Убойные себяшки: стало известно, где люди гибнут из-за селфи
|
4 октября 2018, 10:05
|
В Октябрьске иномарка наехала на 10-летнюю девочку, которая «забила» на ПДД
|
3 октября 2018, 12:09