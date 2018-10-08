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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах

В Самаре 400 снегоуборочных машин будут наводить порядок на улицах

Власти областной столицы готовятся к новому зимнему сезону. Считается, что он начинается с 1 ноября и продолжается до 15 апреля. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, муниципальное предприятие «Благоустройство» будет использовать 276 единиц собственной техники 
8 октября 2018, 02:54
В Самарской области «буханка» протаранила дорожный знак и улетела в кювет

В Самарской области «буханка» протаранила дорожный знак и улетела в кювет

В четверг, 4 октября, произошла серьезная авария на трассе в Самарской области. В 06:10 в Шенталинском районе 33-летний водитель ехал на своем УАЗ 39045 по автодороге «Урал - Исаклы - Шентала» в сторону села Исаклы. В какой-то момент автолюбитель не 
5 октября 2018, 04:49
Убойные себяшки: стало известно, где люди гибнут из-за селфи

Убойные себяшки: стало известно, где люди гибнут из-за селфи

Количество смертельных исходов во время съемки селфи решили посчитать журналисты из Индии. Они изучили все соответствующие сообщения в интернете за последние 8 лет. Искали в поисковиках по ключевым словам, и вот что получилось. С большим отрывом лидирует Индия. Там было 
4 октября 2018, 10:05
В Октябрьске иномарка наехала на 10-летнюю девочку, которая «забила» на ПДД

В Октябрьске иномарка наехала на 10-летнюю девочку, которая «забила» на ПДД

Во вторник, 2 октября, в Октябрьске под колесами машины оказался ребенок. По информации сотрудников Госавтоинспекции, в 14:20 39-летний мужчина ехал на своей иномарке «Шкода Октавия» по улице Куйбышева в сторону Гая.
 
По пути автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая без взрослых переходила 
3 октября 2018, 12:09
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