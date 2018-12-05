О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака … Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в