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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется 
5 декабря 2018, 09:17
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в 
5 декабря 2018, 08:55
В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция.  Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на 
5 декабря 2018, 01:49
Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой 
3 декабря 2018, 08:45
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
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