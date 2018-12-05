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Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
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5 декабря 2018, 09:04
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли
В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на …
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5 декабря 2018, 01:49
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе
В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой …
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3 декабря 2018, 08:45
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06