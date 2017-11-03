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Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару
На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии …
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1 ноября 2017, 05:30
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Госдума приняла законопроект о введении национальной «системы прослеживаемости»
Производство комплектующих, в том числе для оборонной промышленности, фармацевтических препаратов и детских товаров станет полностью прозрачным. Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных групп товаров контрольными знаками. Как пояснил первый зампредседателя думского комитета по …
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13 октября 2017, 07:05
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Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа
Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. …
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10 октября 2017, 03:02
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Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей
2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.
Санаторию «Сергиевские …
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6 октября 2017, 01:57
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В Самару приедет заместитель министра обороны РФ
В пятницу, 17 июля, в Самару с рабочим визитом приедет замминистра обороны России Юрий Борисов.
На ОАО "Кузнецов" он проведет совещание, где будут рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа двигателестроительным предприятием. Кроме того, речь пойдет о возобновлении производства авиационного двигателя НК-32 …
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16 июля 2015, 05:10
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Глава Роскосмоса побывал с рабочим визитом на "ЦСКБ-Прогресс"
Самарское предприятие «ЦСКБ-Прогресс» посетил руководитель Федерального космического агентства Олег Остапенко. Ему показали цеха окончательной сборки и испытаний ракет-носителей и космических аппаратов, участки сборки самолета «Рысачок» и нового носителя легкого класса «Союз-2.1в». Генеральный директор предприятия Александр Кириллин рассказал главе Роскосмоса о …
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19 марта 2014, 02:44