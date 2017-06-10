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66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания
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6 июня 2017, 06:29
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Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре
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4 мая 2017, 12:02
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов
Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
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27 апреля 2017, 09:51
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Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги
В понедельник, 10 октября, под Тольятти пострадал парашютист, приземлившийся на линию электропередачи. 27-летний мужчина получил ожоги и перелом ноги, сообщает портал «Волга Ньюс».
Инцидент произошел рядом с селом Подстепки. По предварительной информации, пострадавший - из Ульяновской области. Каким …
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11 октября 2016, 12:08
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В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик
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8 октября 2016, 03:27
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Под Тольятти 2-летний мальчик выпил белизну
ЧП произошло на днях в одном из дачных домов села Подстепки под Тольятти. Как передают в группе «Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», 2-летний мальчик по неосторожности глотнул белизну из бутылки. По всей видимости, малыша все на несколько минут оставили без …
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27 августа 2016, 03:44
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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото
Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.
По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля …
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21 августа 2016, 02:46
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В Самаре трехлетний ребенок получил сильный ожог во время физиопроцедуры
В Самаре трехлетняя девочка получила ожог при прохождении в медико-санитарной части №5 физиотерапевтической процедуры, сообщает прокуратура Самарской области. Ведомство намерено привлечь сотрудников учреждения к дисциплинарной ответственности.
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16 мая 2016, 11:12
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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра
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26 декабря 2013, 03:00
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В Самаре появятся безлимитные транспортные карты
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25 июля 2013, 02:14
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Для Самары купят 75 остановочных павильонов за 9,5 млн рублей
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31 мая 2013, 02:48