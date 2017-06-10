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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

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В результате 

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На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП 

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Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

В понедельник, 10 октября, под Тольятти пострадал парашютист, приземлившийся на линию электропередачи. 27-летний мужчина получил ожоги и перелом ноги, сообщает портал «Волга Ньюс».

Инцидент произошел рядом с селом Подстепки. По предварительной информации, пострадавший - из Ульяновской области. Каким 
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В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в грузовик

Сегодня, 8 октября, около 15:00 на Московское шоссе в Самаре произошло ДТП. Как сообщают в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте», не доезжая улицы Революционной автобус врезался в грузовик. Как видно на фото, удар оказался настолько сильным, что задние колеса грузовика 

8 октября 2016, 03:27
Под Тольятти 2-летний мальчик выпил белизну

Под Тольятти 2-летний мальчик выпил белизну

ЧП произошло на днях в одном из дачных домов села Подстепки под Тольятти. Как передают в группе «Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», 2-летний мальчик по неосторожности глотнул белизну из бутылки. По всей видимости, малыша все на несколько минут оставили без 
27 августа 2016, 03:44
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
В Самаре трехлетний ребенок получил сильный ожог во время физиопроцедуры

В Самаре трехлетний ребенок получил сильный ожог во время физиопроцедуры

В Самаре трехлетняя девочка получила ожог при прохождении в медико-санитарной части №5 физиотерапевтической процедуры, сообщает прокуратура Самарской области. Ведомство намерено привлечь сотрудников учреждения к дисциплинарной ответственности.
 
Инцидент случился во время проведения процедуры с использованием физиотерапевтического аппарата – лампы на 

16 мая 2016, 11:12
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра

В ночь с 31 декабря 2013 г. на 1 января 2014 г. перевозка пассажиров в Самаре будет организована силами муниципальных транспортных предприятий и коммерческих перевозчиков.
 
Троллейбусы будут ходить до 2:00 часов:
- № 4к «Металлург – Барбошина поляна» - 2 

26 декабря 2013, 03:00
В Самаре появятся безлимитные транспортные карты

В Самаре появятся безлимитные транспортные карты

C 26 июля в Самаре начнут продавать безлимитные карты на все виды муниципального транспорта. Как сообщает городской Департамент транспорта, в начале месяца карты были изготовлены и уже прошли необходимое техническое тестирование.  
 
Приобрести и пополнить их можно в тех 

25 июля 2013, 02:14
Для Самары купят 75 остановочных павильонов за 9,5 млн рублей

Для Самары купят 75 остановочных павильонов за 9,5 млн рублей

Мэрия Самары объявила тендер на закупку 75 павильонов ожидания для нужд муниципального транспорта. Цена контракта — 9,5 млн руб., то есть каждая остановка обойдется примерно в 125 тыс. Согласно информации на сайте госзакупок, в конструкции павильона должна быть предусмотрена возможность 

31 мая 2013, 02:48
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