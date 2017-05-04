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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги
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3 мая 2017, 08:44
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На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами
Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они …
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28 апреля 2017, 07:16
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«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018
Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня …
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28 апреля 2017, 04:25
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Клиенты Сбербанка не смогли снять деньги со своих карт
В ночь с воскресенья на понедельник в работе Сбербанка случился масштабный сбой. Пользователи в соцсетях из многих регионов России жаловались, что в банкоматах невозможно снять деньги, возникали проблемы с безналичными платежами через терминалы, СМС-сервис перевода средств не работал, также операция была …
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24 апреля 2017, 11:59
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Самарцев незаконно лишили холодной воды
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19 апреля 2017, 01:05
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Схема движения по Московскому шоссе на время ремонта
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5 апреля 2017, 10:18
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов
СМИ сообщили об очередном способе хищения средств из банкоматов. О мошеннической схеме под названием drilled box журналистам рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.
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19 октября 2016, 11:58
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В РФ появился первый безналичный город
Правительство Татарстана совместно со Сбербанком открыло первый на территории РФ «безналичный» и «бесконтактный» город. Как сообщается, в проекте задействован Зеленодольск с населением порядка 100 000 человек.
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13 октября 2016, 05:21
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Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 1 октября уменьшил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Об этом сообщают российские СМИ.
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3 октября 2016, 02:48