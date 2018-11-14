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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

Жительница Сызрани задолжала за коммунальные услуги и у нее арестовали автомобиль. На женщине «висел» долг в 63 тысячи рублей, исполнительное производство завели в отделе приставов-исполнителей № 2 Сызрани. Должницу вызвали в отдел, но она предпочла проигнорировать все просьбы.

Тогда 
14 ноября 2018, 02:41
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

В Тольятти под колесами Chevrolet оказалась женщина-пешеход

Во вторник, 13 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой серьезно пострадал пешеход. Примерно в 07:45 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Дзержинского. В районе дома № 13 он сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
13 ноября 2018, 01:06
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за гибели 30-летней женщины и ее 13-летнего сына. В субботу, 10 ноября, они выпали из окна квартиры на 9 этаже дома по бульвару Космонавтов. Они получили страшные травмы и погибли. Следственный отдел по Автозаводскому району 
12 ноября 2018, 04:22
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, 
10 ноября 2018, 08:10
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
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