Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без взрослых на нерегулируемом пешеходном переходе. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой.
- По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии, - сообщили в региональном главке полиции.
Сейчас ведется проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.
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