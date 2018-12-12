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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Пострадали 6 человек: в Тольятти столкнулись иномарки

Во вторник, 11 декабря, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 7:40 47-летний водитель иномарки Nissan Note ехал по улице Борковской со стороны Коммунальной в направлении Южного шоссе. В районе дома № 43 по Борковской автомобилист выдвинулся на встречную полосу, где 
12 декабря 2018, 12:44
В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

В Сызрани «десятка» протаранила дорожное ограждение

Во вторник, 11 декабря, в Сызрани произошла дорожная авария около поворота под мосты на улице Декабристов, напротив недостроенной соборной мечети. Легковушка ВАЗ-2110 врезалась в металлическое ограждение проезжей части. Известно, что машина получила механические повреждения в передней части кузова. На месте 
12 декабря 2018, 08:40
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Между Самарой и Казанью пустят новый поезд

Зимой новый поезд будет курсировать между Самарой и Казанью. Состав №126\125 выйдет на линию 9 декабря, билеты на него уже появились в продаже.

Поезд будет следовать по маршруту Москва-Самара-Казань-Москва. Стоимость билетов в купейном вагоне начинается от 3969 рублей.

Из Самары состав будет 

17 сентября 2018, 01:13
У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей

Оказалось, что у женщины, которую накануне сбил поезд на железной дороге под Сызранью, осталась семья - муж и двое детей. Напомним, что днем в воскресенье, 9 сентября, на 979 километре  перегона Октябрьск - Правая  Волга пассажирский поезд Москва - Орск 
10 сентября 2018, 01:12
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
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