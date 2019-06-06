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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

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В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136

В Тольятти из-за ремонта на магистральной теплосети изменился маршрут одного из автобусов. Ремонтные работы ведутся в районе кольца 40 лет Победы - Ленинский - Ворошилова — Жукова. Автобусы № 136 будут ездить от остановки «Жигулевская долина» через Южное шоссе, Заставную, 
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В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре проведут ликбез для кондукторов

В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных 
30 мая 2019, 08:09
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

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29 мая 2019, 05:22
В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре планируют перенести остановку общественного транспорта на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда у рынка «Норд». Отметим, что здесь часто случаются ДТП, из-за расположения светофоров многие пешеходы бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя «зебру». Людей часто не 
29 мая 2019, 02:34
В Самаре установят турникеты в троллейбусах № 6

В Самаре установят турникеты в троллейбусах № 6

Со следующей недели - в первых числах апреля в троллейбусах маршрута № 6, курсирующих от улицы Грозненской до Губернского рынка установят турникеты и уберут кондукторов. Информацию подтвердили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление Самары». 

- На этом маршруте нет пересечений с другими 
29 марта 2019, 11:12
Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе 

18 октября 2018, 10:18
В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

С 25 июля в Самаре изменилась схема движения троллейбусов по маршруту №15. По направлению от железнодорожного вокзала к Металлургу машины будут следовать через Московское шоссе и проспект Кирова. В обратном направлении троллейбусы будут идти по обычному пути через улицу Антонова-Овсеенко.

25 июля 2018, 10:14
Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
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