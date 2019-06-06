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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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В Тольятти из-за ремонта изменился маршрут автобусов № 136
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6 июня 2019, 01:29
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В Самаре проведут ликбез для кондукторов
В Самаре из-за многочисленных жалоб пассажиров кондукторам автобусов устроят специальный инструктаж, сообщает "СамараАвтоГаз" - компания, отвечающая за пассажирские автобусные перевозки в областной столице. Кондукторам разъяснят, как работать с кассовыми терминалами и проводить оплату банковскими картами. Ежедневно горожане оставляют десятки негативных …
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30 мая 2019, 08:09
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда
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29 мая 2019, 02:34
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В Самаре установят турникеты в троллейбусах № 6
Со следующей недели - в первых числах апреля в троллейбусах маршрута № 6, курсирующих от улицы Грозненской до Губернского рынка установят турникеты и уберут кондукторов. Информацию подтвердили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление Самары».
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29 марта 2019, 11:12
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Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре
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18 октября 2018, 10:18
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В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15
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25 июля 2018, 10:14
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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут
Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.
В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить …
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24 июля 2018, 09:58
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