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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
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3 февраля 2017, 09:20
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Реконструкция главной транспортной артерии Самары тормозится из-за сложностей с коммуникациями
Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники …
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31 января 2017, 06:13
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Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
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20 января 2017, 10:55
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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
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19 января 2017, 12:08
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ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
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24 декабря 2016, 04:51
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В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета
Блогер pravdolub_s пишет, что знаменитую "госовскую взлетку" возле самарского универсиитета не успели реконструировать до зимы. "Сейчас она представляет собой руины, занесеные снегом. Ходить можно лишь по одной половине дороги. Виноваты в таком состоянии те, кто решил начать реконструкцию уже осенью. …
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9 декабря 2016, 06:27
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В блогах: как изменится Ладья на набережной в Самаре
Блогер taburent выложил проект реконструкции 4-й очереди набережной - от "КИНАПа" до Силикатного проезда. "Из плюсов: наконец-то пандус, новый фонтан, большая детская площадка; уберут киоски около "Ладьи", - пишет блогер. - Увы, не без минусов: появится широкая лестница под …
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28 ноября 2016, 05:56