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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре для сельхозярмарки на пл. Куйбышева ищут новое место

В Самаре для сельхозярмарки на пл. Куйбышева ищут новое место

В 2015 году главная сельскохозяйственная ярмарка Самары, которая традиционно проводится на пл. Куйбышева, возможно, будет перенесена в другое место. Это связано с планами по реконструкции площади. Для торговцев ищут новую площадку.

Такое поручение подчиненным сделал исполняющий обязанности главы Самары Александр Карпушкин. 

11 ноября 2014, 10:00
Ярмарку на площади Куйбышева в Самаре закроют 2 ноября

Ярмарку на площади Куйбышева в Самаре закроют 2 ноября

Сельхозярмарка на площади имени Куйбышева в Самаре закроется2 ноября, сообщает мэрия. Ярмарка начала работать с 22 августа по четыре дня в неделю: четверг, пятница, суббота и воскресенье. Ежедневно ее посещает до 17 тысяч человек. По словам чиновников администрации, согласно последним 

25 октября 2014, 10:59
Сельхозярмарка на пл. Куйбышева в Самаре будет работать 4 дня в неделю

Сельхозярмарка на пл. Куйбышева в Самаре будет работать 4 дня в неделю

В Самаре на площади им. Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка.

На ярмарке представлена продукция фермеров на любой вкус и кошелек: овощи, соленья, мясо, рыба, хлебобулочная и молочная продукция, богатый выбор меда. Многие производители приезжают сюда каждый год, причем не только из сельских 

26 августа 2014, 09:07
Сельхозярмарка откроется в Самаре 16 августа

Сельхозярмарка откроется в Самаре 16 августа

Сельхозярмарка на пл. Куйбышева откроется 16 августа, сообщили в самарской мэрии. Торговые ряды разместят на территории общей площадью в 14 тысяч квадратных метров. Ярмарка будет работать до 17 ноября по привычному графику: пятница, суббота - с 8:00 до 17:00, воскресенье 

17 июля 2013, 04:44
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