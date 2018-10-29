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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре для сельхозярмарки на пл. Куйбышева ищут новое место
В 2015 году главная сельскохозяйственная ярмарка Самары, которая традиционно проводится на пл. Куйбышева, возможно, будет перенесена в другое место. Это связано с планами по реконструкции площади. Для торговцев ищут новую площадку.
Такое поручение подчиненным сделал исполняющий обязанности главы Самары Александр Карпушкин. …
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11 ноября 2014, 10:00
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Ярмарку на площади Куйбышева в Самаре закроют 2 ноября
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25 октября 2014, 10:59
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Сельхозярмарка на пл. Куйбышева в Самаре будет работать 4 дня в неделю
В Самаре на площади им. Куйбышева открылась традиционная сельхозярмарка.
На ярмарке представлена продукция фермеров на любой вкус и кошелек: овощи, соленья, мясо, рыба, хлебобулочная и молочная продукция, богатый выбор меда. Многие производители приезжают сюда каждый год, причем не только из сельских …
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26 августа 2014, 09:07
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Сельхозярмарка откроется в Самаре 16 августа
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17 июля 2013, 04:44