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Материалы по теме:

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

Жильцы одного их многоэтажных домов на улице Мира в Центральном районе Автограда пожаловались на то, что один из их соседей сливает с балкона мочу. Один из соседей начал задыхаться от смрада и повесил объявление, в котором обратился к нерадивому жильцу. 
10 ноября 2018, 05:53
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

Во вторник, 9 октября, помощь врачей понадобилась жителю села Подстепки, которое находится в 24 километрах от Тольятти. Вызов на пульт дежурного поступил в 15:30. Оказалось, что 41-летний мужчина не нашел ничего лучше, как съесть на спор 4 мухомора. После этого 
10 октября 2018, 01:44
В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
5 октября 2018, 01:32
Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

Итальянские активисты требуют в срочном порядке ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Поводом для этого стало отравление овчарки по кличке Каос. Она прославилась на всю страну благодаря тому, что помогала спасать людей после землетрясения в окрестностях города Аматриче. Ее 
30 июля 2018, 10:23
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