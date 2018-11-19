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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
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15 ноября 2018, 04:15
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16
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«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой
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10 ноября 2018, 05:53
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В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора
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10 октября 2018, 01:44
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам
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19 сентября 2018, 09:37
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В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей
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13 сентября 2018, 09:55
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Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе
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9 сентября 2018, 03:23
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На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
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8 августа 2018, 11:33
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В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения
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30 июля 2018, 10:23