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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Автомобилисты сняли на видео жуткую аварию, произошедшую на трассе Оренбург-Самара. В ДТП погибли три женщины.
 
Авария произошла в районе села Новоалександровка Бузулукского района, примерно в 30 километах от границы с Самарской областью. По предварительным данным, лоб-в-лоб столкнулись «Renault Logan» 
9 июня 2019, 05:00
9-летняя девочка сломала ногу в ДТП на M-5 под Сызранью

9-летняя девочка сломала ногу в ДТП на M-5 под Сызранью

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Авария случилась вчера, 8 июня, около 23.00. Автомобили Шевроле и Тойота столкнулись на "ульяновском перекрёстке" на федеральной трассе М5.
 
По предварительной версии полицейских, виновата в ДТП автоледи 
9 июня 2019, 01:18
Мистическое ДТП: В Кировском районе

Мистическое ДТП: В Кировском районе "Газель" наехала на … своего его же водителя

Вчера, 7 июня, в Кировском районе Самары произошло мистическое ДТП. Там, автомобиль без водителя наехал на своего владельца.
 
«Пункт назначения по-самарски. Автомобиль без водителя наехал и «растер» по столбу своего хозяина. Все живы», - так под фотографией с места 
8 июня 2019, 04:20
11-летнюю девочку на велосипеде сбила иномарка в Отрадном

11-летнюю девочку на велосипеде сбила иномарка в Отрадном

Вчера, 7 июня, в городе Отрадный Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенко. По версии сотрудников полиции, 31-летний водитель на автомобиле Фольксваген Пассат в районе дома №66 по улице Приветской совершил наезд на 11-летнюю девочку, управлявшую велосипедом «Стелс». Школьница 
8 июня 2019, 03:51
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