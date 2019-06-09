Мистическое ДТП: В Кировском районе "Газель" наехала на … своего его же водителя Вчера, 7 июня, в Кировском районе Самары произошло мистическое ДТП. Там, автомобиль без водителя наехал на своего владельца.



«Пункт назначения по-самарски. Автомобиль без водителя наехал и «растер» по столбу своего хозяина. Все живы», - так под фотографией с места …