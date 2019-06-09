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Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара
Автомобилисты сняли на видео жуткую аварию, произошедшую на трассе Оренбург-Самара. В ДТП погибли три женщины.
Авария произошла в районе села Новоалександровка Бузулукского района, примерно в 30 километах от границы с Самарской областью. По предварительным данным, лоб-в-лоб столкнулись «Renault Logan» …
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