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Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре
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4 мая 2017, 12:02
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»
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3 мая 2017, 10:06
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге
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17 апреля 2017, 03:52
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В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера
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11 апреля 2017, 11:04
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В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе
Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. …
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14 марта 2017, 06:54
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В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
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13 марта 2017, 11:23