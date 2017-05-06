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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Сто пожарных тушили ангар с бытовой химией в Самаре

Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП 

4 мая 2017, 12:02
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В Самаре большой пассажирский автобус застрял в выбоине на дороге

В понедельник, 17 апреля, в Самаре прямо на дороге «застрял» большой пассажирский автобус, следовавший по маршруту №9. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидца, инцидент произошел на Заводском шоссе около ТЦ «ДиПорт». Автобус угодил колесом в выбоину 
17 апреля 2017, 03:52
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. 
14 марта 2017, 06:54
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
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