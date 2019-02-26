В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной. … - Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте