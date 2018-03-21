В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.
«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.
Ученые из Самары также разработали для юных инженеров имитацию работы Центра управления полетами. Первыми участниками практических занятий станут финалисты всероссийского конкурса "Спутник", которые в апреле отправятся в "Артек".
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