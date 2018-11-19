|
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
|
19 ноября 2018, 05:17
|
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
|
19 ноября 2018, 04:34
|
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
|
19 ноября 2018, 04:04
|
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
|
19 ноября 2018, 03:02
|
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
|
19 ноября 2018, 09:05
|
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
|
16 ноября 2018, 11:07
|
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале
|
15 ноября 2018, 12:12
|
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
|
14 ноября 2018, 05:26
|
«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой
|
10 ноября 2018, 05:53
|
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора
|
10 октября 2018, 01:44
|
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
|
8 августа 2018, 11:33