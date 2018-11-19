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Материалы по теме:

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа

В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для 
16 ноября 2018, 11:07
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

На самарском железнодорожном вокзале до конца года появится большая детская площадка, информирует Куйбышевская железная дорога. Работа по ее созданию будет выполнена в рамках федерального проекта РЖД. Всего перевозчик намерен открыть игровые комплексы на 46 вокзалах крупных городов страны.

«Им 
15 ноября 2018, 12:12
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

«Как в Средневековье!» Жильцы многоэтажки в Тольятти пожаловались, что их травят мочой

Жильцы одного их многоэтажных домов на улице Мира в Центральном районе Автограда пожаловались на то, что один из их соседей сливает с балкона мочу. Один из соседей начал задыхаться от смрада и повесил объявление, в котором обратился к нерадивому жильцу. 
10 ноября 2018, 05:53
В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

В Самарской области 41-летний мужчина съел на спор четыре мухомора

Во вторник, 9 октября, помощь врачей понадобилась жителю села Подстепки, которое находится в 24 километрах от Тольятти. Вызов на пульт дежурного поступил в 15:30. Оказалось, что 41-летний мужчина не нашел ничего лучше, как съесть на спор 4 мухомора. После этого 
10 октября 2018, 01:44
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
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