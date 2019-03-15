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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
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15 марта 2019, 12:57
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси
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14 марта 2019, 08:47
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора
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21 февраля 2019, 11:36
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В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
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20 февраля 2019, 08:19
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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