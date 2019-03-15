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Материалы по теме:

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага

В пятницу, 15 марта, с 21:00 будет закрыта для движения автомобилей проезжая часть на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага - по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города». На этом участке коммунальщики будут вести аварийно-восстановительные работы 
15 марта 2019, 12:57
На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № 
15 марта 2019, 12:36
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, 
14 марта 2019, 02:51
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции Самарского метрополитена «Кировская» вывели из работы сразу три эскалатора. Остановить их пришлось из-за старости - срок службы техники уже истек. Эти эскалаторы находятся в вестибюле № 1. По словам представителя департамента транспорта, капитальный ремонт не планируется из-за низкого 
21 февраля 2019, 11:36
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
20 февраля 2019, 08:19
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
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