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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.

За выявленные 

10 августа 2018, 11:35
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
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