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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
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18 сентября 2018, 11:03
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Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»
Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.
За выявленные …
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10 августа 2018, 11:35
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544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре
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9 июля 2018, 12:36
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Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой
На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не …
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26 июня 2018, 09:10
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Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области
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20 июня 2018, 03:35