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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»
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29 мая 2018, 09:26
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Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»
В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.
Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект …
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9 июня 2017, 09:50
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В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной
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8 июня 2017, 04:53
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Волгафест - 2017 пройдёт у речного вокзала и на острове Поджабный
В 2016 году фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Правительство Самарской области потратило на его проведение порядка 19 миллионов рублей.
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6 июня 2016, 12:25