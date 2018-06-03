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Материалы по теме:

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.

Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект 
9 июня 2017, 09:50
В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной

Там с 11-го по 12-е июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах. В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, Белоруссии и Германии.
11 июня в 19.30 на главной сцене выступят Владимир Аветисян 

8 июня 2017, 04:53
Волгафест - 2017 пройдёт у речного вокзала и на острове Поджабный

Волгафест - 2017 пройдёт у речного вокзала и на острове Поджабный

В 2016 году фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Правительство Самарской области потратило на его проведение порядка 19 миллионов рублей.
Участие в масштабном двухдневном празднике приняли творческие коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Ижевска, делегация из китайского города Чунцин. Большой популярностью пользовалась 

6 июня 2016, 12:25
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