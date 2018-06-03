В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест» 2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году. Набережная будет разделена …