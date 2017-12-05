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В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире
В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает …
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5 декабря 2017, 12:35
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У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина
На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня. Проводится проверка.
«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован …
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4 декабря 2017, 02:36
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В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода
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4 декабря 2017, 10:55
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Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины
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3 декабря 2017, 02:17
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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Самарского школьника подозревают в убийстве сверстника
Появились подробности по делу об убийстве самарского подростка, труп которого 23 августа нашли на улице Воронежской. Парню было 16 лет. Ранее следователи сообщили о задержании двоих сверстников погибшего. В пятницу, 25 августа, полицейские рассказали, что подозреваемым в совершении преступления …
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25 августа 2017, 01:07
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В самарском дворе найден забитый до смерти подросток
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24 августа 2017, 05:40