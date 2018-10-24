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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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Развалилось колесо: около педуниверситета в Самаре трамвай сошел с рельсов
Во вторник утром, 23 октября, встали трамваи на улице Антонова-Овсеенко в Советском районе областной столицы. Как рассказали очевидцы в соцсетях, неподалеку от Самарского государственного социально-педагогического университета произошел сход с рельсов трамвая, который перевозил пассажиров по маршруту №13.
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23 октября 2018, 10:10
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
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8 октября 2018, 12:49
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В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе
Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек» из-за гибели рабочих на авиационном заводе.
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4 сентября 2018, 01:24
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Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области
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23 августа 2018, 09:33