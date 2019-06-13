Над губернатором Самарской области пролетело НЛО



В ходе открытия XXVI Фестиваля самарской прессы случился любопытный момент. В то время, когда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на главной площадке праздника, на … Самолет, который прошел над Волгой во время выступления Дмитрия Азарова, комментаторы опознать не смогли.В ходе открытия XXVI Фестиваля самарской прессы случился любопытный момент. В то время, когда