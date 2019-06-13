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В Самаре открылось енотокафе

В Самаре открылось енотокафе

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- Все основано на грустном моменте. Убежал у друга в городе Ейск енот, наш самарский енот Кокос. Три 
26 мая 2019, 01:37
ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы

Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
 
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Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019

Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак

Самарский политех запатентовал свой товарный знак

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально 
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Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха

Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха

Сегодня, 25 августа, об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района. Завтра в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте гражданина Великобритании Ричарда Филипа Бочиуса, который работал заместителем проректора в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Его задержали по подозрению в 
25 августа 2015, 05:53
Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета

Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета

Служители Фемиды приговорили бывшего и.о. руководителя инженерно-экономического факультета Самарского государственного политехнического университета Леонида Альбитера к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в Самарском районном суде. Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняли в мошенничестве. В конце 

3 февраля 2015, 07:07
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