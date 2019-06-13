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Над губернатором Самарской области пролетело НЛО
Самолет, который прошел над Волгой во время выступления Дмитрия Азарова, комментаторы опознать не смогли.
В ходе открытия XXVI Фестиваля самарской прессы случился любопытный момент. В то время, когда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на главной площадке праздника, на …
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26 мая 2019, 10:57
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В Самаре открылось енотокафе
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26 мая 2019, 01:37
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ТЕРРА стала победителем 26-го фестиваля самарской прессы
Сегодня, 25 мая, в самарском Струковском саду прошел традиционный Фестиваль Прессы. Организатор, самарское региональное отделение Союза журналистов Самарской области, отметил лучшие средства массой информации региона.
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25 мая 2019, 07:09
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Самара выбирает Мисс Русское Радио 2019
Региональный этап одного из самых престижных в России конкурса красоты состоится 15 мая в самарском ресторане "Mr. Hadson на набережной". Именно там победительнице отборочного конкурса вручат корону, которая позволит ей отправиться представлять наш город в Москву на грандиозный Всероссийский финал.
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12 мая 2019, 08:18
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак
В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально …
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17 сентября 2018, 03:06
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Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха
Сегодня, 25 августа, об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района. Завтра в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте гражданина Великобритании Ричарда Филипа Бочиуса, который работал заместителем проректора в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Его задержали по подозрению в …
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25 августа 2015, 05:53
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Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета
Служители Фемиды приговорили бывшего и.о. руководителя инженерно-экономического факультета Самарского государственного политехнического университета Леонида Альбитера к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в Самарском районном суде. Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняли в мошенничестве. В конце …
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3 февраля 2015, 07:07
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